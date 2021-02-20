Настя "з Уханя" і глава Держміграційної служби одружилися (фото)

Закохані заручилися ще в травні

У суботу, 20 лютого, 43-річний глава Держміграційної служби Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко, яка під час пандемії коронавірусу в Китаї застрягла в Ухані з собачкою, одружилися.

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Знімки з одруження оприлюднив сам чиновник на своїй сторінці в Facebook.

"20.02.2021 Люблю", – підписав кадри Соколюк.

Молодята позують у весільному одязі. Наречена одягнена в бежеву сукню з відкритими плечима і глибоким вирізом. Вона зробила собі елегантну зачіску – волосся підняла, лише кілька пасм залишила. У Анастасії нюдовий макіяж.

А наречений позує фотографам в чорному строгому костюмі з краваткою і білою сорочкою.

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Раніше ми повідомляли, що 6 вересня 2020 року Анастасія Зінченко і Максим Соколюк вирішили оприлюднити свої відносини.

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