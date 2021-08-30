Настя "з Уханю" і глава Держміграційної служби влаштували пишне весілля (фото)

У неділю, 29 серпня, відбулося весілля глави Державної міграційної служби Максима Соколюка і Анастасії Зінченко, відомої як "дівчинка з собачкою з Уханю".
Зінченко поділилася фото зі свята в Instagram.
Весілля пройшло в заміському комплексі Zafferano в Київській області. На захід запросили багато гостей – там були рідні та друзі. Спочатку Зінченко і Соколюк влаштували церемонію одруження на вулиці, а потім вирушили до ресторану, де грала жива музика.
Для заходу Зінченко обрала білу сукню з довгими рукавами і відкритою спиною, а також вона доповнила весільний образ великим бантом на голові. А Соколюк був в світло-сірому костюмі і чорному взутті.
Друге весілля
Офіційно Зінченко і Соколюк одружилися 20 лютого. Тоді одруження відбулося в одному із РАГСів Києва. Після церемонії пара вирушила на весільну фотосесію і пообідала фастфудом.
Про відносини пари стало відомо у вересні 2020 року, а в травні 2020 року голова Міграційної служби зробив їй пропозицію і з тих пір вони живуть разом.
До роману з дівчиною, яка молодша за нього на двадцять років, чиновник був одружений, але в квітні 2020 року подав на розлучення, а в серпні офіційно розірвав шлюб.
Раніше ми писали, що:
- "Настя з Уханю" і глава Держміграційної служби стрибнули в сніг напівголими.
- пара зробила парні татуювання, відразу після РАГСу.