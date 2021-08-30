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Настя "з Уханю" і глава Держміграційної служби влаштували пишне весілля (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
30 серпня, 18:45
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Офіційно Зінченко і Соколюк одружилися ще 20 лютого
На захід запросили багато гостей - там були рідні та друзі / Фото: колаж "Сьогодні"
На захід запросили багато гостей - там були рідні та друзі / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 29 серпня, відбулося весілля глави Державної міграційної служби Максима Соколюка і Анастасії Зінченко, відомої як "дівчинка з собачкою з Уханю".

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Зінченко поділилася фото зі свята в Instagram.

Весілля пройшло в заміському комплексі Zafferano в Київській області. На захід запросили багато гостей – там були рідні та друзі. Спочатку Зінченко і Соколюк влаштували церемонію одруження на вулиці, а потім вирушили до ресторану, де грала жива музика.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

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Для заходу Зінченко обрала білу сукню з довгими рукавами і відкритою спиною, а також вона доповнила весільний образ великим бантом на голові. А Соколюк був в світло-сірому костюмі і чорному взутті.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Друге весілля

Офіційно Зінченко і Соколюк одружилися 20 лютого. Тоді одруження відбулося в одному із РАГСів Києва. Після церемонії пара вирушила на весільну фотосесію і пообідала фастфудом.

Про відносини пари стало відомо у вересні 2020 року, а в травні 2020 року голова Міграційної служби зробив їй пропозицію і з тих пір вони живуть разом.

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До роману з дівчиною, яка молодша за нього на двадцять років, чиновник був одружений, але в квітні 2020 року подав на розлучення, а в серпні офіційно розірвав шлюб.

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