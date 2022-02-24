НАТО не воюватиме з Росією за Україну

Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО попереджали про плани Москви

/ Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО підтримує Україну, перебуває у близькій координації з Європейським Союзом, а також із партнерами, щоб запровадити жорсткі санкції проти Російської Федерації.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

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НАТО допоможе Україні?

"Союзники НАТО також тривалий час надавали практичну підтримку для посилення Збройних сил України", – сказав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: The Wall Street Journal

Водночас на запитання, чи планує НАТО відправляти війська на територію України, Столтенберг відповів, що НАТО захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу.

Коли його знову запитали про те саме, він заявив, що НАТО "намагалося завадити конфлікту", попереджаючи про плани Москви та погрожуючи санкціями.

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"Росія зачинила двері для дипломатичного рішення", – сказав він.

За його словами, НАТО не має військ на території України та "не планує туди їх направляти".

НАТО розгортає війська

НАТО заявило про розгортання додаткових оборонних сил на східному напрямку.

У заяві йдеться, що буде "розгортання додаткових оборонних сухопутних та повітряних сил, а також морських сил у східній частині".

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Нагадаємо, генеральний секретар Єнс Столтенберг раніше заявив, що НАТО закликало Росію до дипломатії, однак вони відмовилися від цього та обрали шлях військового конфлікту.

Що відомо?