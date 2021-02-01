Навальний проти Путіна, а не режиму: президент Чехії пригадав йому слова про Крим

Поки росіяни протестують проти діючої влади, президент Чехії виступив із цікавою заявою. Мілош Земан вважає, що російський опозиціонер виступає не проти чинного режиму, а особисто проти президента РФ Володимира Путіна.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

Він засумнівався, що Навальний реально бореться з путінським режимом. На його думку, опозиціонер лише прикривається боротьбою за демократію і нагадав про його висловлювання щодо Криму.

"Я читав, що він підтримував анексію Криму, брав участь у ряді націоналістичних маршів і підтримував сталінські депортації чеченців, ну і що це за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст. Нічого проти, але він не повинен прикидатися одним із тих політиків, які проти режиму Путіна. Він тільки проти Путіна, і це дуже велика різниця", – сказав Земан.

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Нагадаємо, в 2014 році після вторгнення Росії на український півострів і початку його окупації Навальний називав "великим щастям, що Крим із абсолютно проросійським народом не приймає (українські) революції, не приймає бажання йти в Європу".

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"Крим, звісно, нині дефакто належить Росії. Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений із кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте, реалії такі, що Крим наразі є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи у найближчому майбутньому не стане частиною України. Крим – це бутерброд із ковбасою чи що, щоб його туди-сюди повертати?".

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно, через 6 років, глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на ті слова Навального.

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