Навів окупантів на Луцький військовий аеродром: СБУ упіймала зрадника

Служба безпеки України затримала зрадника, який "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром
СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.
Протягом 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.
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Завдяки його "допомозі" аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.
Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.
Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.
В Одесі призначили нагороду за спільників окупантів
- 100 доларів за відео людини-члена ДРГ, де чітко видно її обличчя безпосередньо під час роботи на ворога. Відео має бути не старше 30 хвилин, на відео чітко зрозуміло, де саме і що диверсант.
- 800 доларів за захопленого члена ДРГ за наявності доказів, описаних вище.
- 1400 доларів за "сильно пом'ятого", але живого – повідомляєте нам і одразу викликаєте поліцію та швидку допомогу.