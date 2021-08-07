Найєм отримав посаду заступника міністра інфраструктури та відповів хейтерам

Найєм публічно розповів про пріоритети своєї команди / Фото: колаж "Сьогодні"

Новопризначений заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що відтепер писатиме дописи українською мовою – вважає, що це буде правильним. Також він розповів, як буде планувати свою роботу на новій посаді та відповів тим, хто незадоволений його призначенням.

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Про це він написав у Facebook.

Найєм написав, що в зоні його відповідальності на посаді – структурні підрозділи міністерства, які відповідають за автомобільні перевезення, Державна служба безпеки на транспорті та державні підприємства, які обслуговують ці сфери.

"Не секрет, що це одне з найскладніших, токсичних та корупційних напрямків в міністерстві. На сьогоднішній день мої директорати і управління потопають у бюрократії, людей бракує, бажаючих прийти на держслужбу практично немає, в інспекції вирує хабарництво, керівники територіальних управлінь, які зазвичай є протеже політиків, опанували схеми поборів, на маршрутах процвітають нелегальні перевезення, а дозволи на міжнародні перевезення перепродаються та крадуться прямо зі складу", – звернув увагу посадовець.

Він публічно пообіцяв чути всіх учасників ринку та розповів про пріоритети своєї команди. Вона працюватиме над максимальною цифровізацією, видачею та обліком ліцензій та дозволів, прозорістю проведення конкурсів на маршрути і ЄКМТ, відкриттям даних всіх суб'єктів ОТК, лібералізацією пасажирських перевезень і публікацією всіх конкурсних заявок, реорганізацією Держслужби безпеки на транспорті та посиленням контролю за нелегальними перевезеннями.

У цьому ж дописі Найєм відповів хейтерам, які кажуть, що він журналіст, а не політик і досвіду роботи у сфері держуправління у нього ніякого немає. Він звернув увагу на те, що почав свою журналістську кар'єру 16 років тому, п'ять років пропрацював у Верховній раді, вибудовуючи у регіонах департаменти патрульної поліції. Пізніше чиновник був членом колегії МВС. Також здобув юридичну освіту та майже два роки обіймав посаду заступника Генерального директора "Укроборонпрому".

"Тому, при всій повазі, я прекрасно розумію тонкощі роботи держапарату – і як журналіст, і як депутат, і як керівник держпідприємства, і як чиновник. Але всі, кого це турбує більше ніж вечір п’ятниці, можуть продовжувати свій внутрішній монолог і коментувати відсутність у мене досвіду прямо під цим постом. А я тим часом продовжу підтверджувати свій досвід До зустрічі на барикадах. Обіцяю, буде жорстко і весело", – написав Найєм.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні Мустафу звільнили з посади заступника гендиректора "Укроборонпрому" через скорочення його посади в рамках реорганізації. Він зазначав, що за два роки роботи його команді вдалося витягнути концерн з багаторічної репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу по всіх фронтах. Читайте детальніше в нашому матеріалі, за що прибрали Найєма.

Пізніше звільнений з "Укроборонпрому" Найєм відзвітував про зарплату у 3 мільйони гривень. Щомісяця він отримував понад 800 тисяч гривень.