Називали "малоросом". Родичі Героїв Небесної сотні кричали Зеленському "ганьба" – відео

У соцмережах поширюють, на якому люди, що зібралися на алеї Небесної сотні в День гідності свистять услід главі держави

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи / Фото: Колаж: Сьогодні

Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли президента України Володимира Зеленського з криками "ганьба" та "зрадник". Про це свідчать відео у соцмережах.

Зеленський у неділю, 21 листопада, взяв участь у заходах з нагоди вшанування пам'яті активістів Євромайдану на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

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Президент поклав квіти і у супроводі політиків та охорони повертався назад. У цей час йому услід кричали члени сімей Небесної Сотні, що зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності.

Родичі Героїв Небесної Сотні вигукували: "Ганьба!", "Зрадник" та "Малорос".

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Що сказав Зеленський у річницю трагічних подій Євромайдану

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні привітав українців із Днем Гідності та Свободи.

Президент згадав про в'язниці, втрату душі і що буває, якщо влада не чує народу.

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"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність та свобода це – свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить надто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – тоді буває надто голосно. Коли влада не чує свого народу – тоді буває надто голосно", – сказав він.

Глава держави наголосив, що це той день, який характеризує українців.

Також Зеленський зазначив, що українці вільні і заплатили за це велику ціну, та нагадав ситуацію з моряками у російському полоні.

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