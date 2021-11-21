Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини України

Називали "малоросом". Родичі Героїв Небесної сотні кричали Зеленському "ганьба" – відео

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
21 листопада, 12:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У соцмережах поширюють, на якому люди, що зібралися на алеї Небесної сотні в День гідності свистять услід главі держави
В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи
В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи / Фото: Колаж: Сьогодні

Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли президента України Володимира Зеленського з криками "ганьба" та "зрадник". Про це свідчать відео у соцмережах.

Зеленський у неділю, 21 листопада, взяв участь у заходах з нагоди вшанування пам'яті активістів Євромайдану на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Реклама

Президент поклав квіти і у супроводі політиків та охорони повертався назад. У цей час йому услід кричали члени сімей Небесної Сотні, що зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності.

Родичі Героїв Небесної Сотні вигукували: "Ганьба!", "Зрадник" та "Малорос".

Реклама

Що сказав Зеленський у річницю трагічних подій Євромайдану

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні привітав українців із Днем Гідності та Свободи.

Президент згадав про в'язниці, втрату душі і що буває, якщо влада не чує народу.

Реклама

"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність та свобода це – свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить надто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря – тоді буває надто голосно. Коли влада не чує свого народу – тоді буває надто голосно", – сказав він.

Глава держави наголосив, що це той день, який характеризує українців.

Також Зеленський зазначив, що українці вільні і заплатили за це велику ціну, та нагадав ситуацію з моряками у російському полоні.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 листопада 1991. Міністерство охорони здоров’я України видає наказ про подальше вдосконалення атестації лікарів.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

115 304

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти