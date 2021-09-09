НБУ знову підняв облікову ставку – в чому причина

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 8,0% до 8,5% з 10 вересня 2021 року. Отже, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий в березні і викликаний стрибком інфляції.
Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу.
Що таке облікова ставка і на що вона впливає
- Зазначимо, облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
- Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.
- Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при нижчому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.
Раніше ми повідомляли, що Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставку з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з квітня 2019 року.
Потім НБУ підвищив облікову ставку з 16 квітня до 7,5% річних. Однак потім НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% з 18 червня. Після цього НБУ вирішив підвищити ставку з 23 липня 2021 року до 8,0% річних.