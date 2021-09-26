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Лікарка-інфекціоністка розповіла, кого COVID-19 обходить стороною

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 вересня, 11:20
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Коронавірус може загострювати і ті хвороби, які були у пацієнта раніше
Інколи люди хворіють безсимптомно. Фото: колаж "Сьогодні"
Інколи люди хворіють безсимптомно. Фото: колаж "Сьогодні"

Лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська розповіла, що є категорія людей, які ніколи не захворіють на COVID-19.

Про це вона повідомила в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Є категорія пацієнтів, яка не хворіє, ну не бере їх вірус. Це як з грипом близько 5%. А взагалі – це генетика та гарний імунітет", – зазначила інфекціоністка.

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За словами лікарки, їй відомі також і такі приклади, коли люди люди хворіють безсимптомно. Тоді вони навіть можуть не знати про захворювання, проте мати антитіла до коронавірусу.

Ольга Голубовська також наголосила, що коронавірус може загострювати і ті хвороби, які були в пацієнта раніше. Також вона закликала вакцинуватись від COVID-19.

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Міфи про вакцинацію

  • Якщо немає ризику розвитку серйозних ускладнень від COVID-19, вакцина не потрібна. Правда: COVID-19 може протікати у важкій формі у здорових людей. Навіть незважаючи на нижчий ризик розвитку ускладнень від COVID-19, вони можуть заразитися вірусом і передати його іншим людям. Вакцинація захищає вас і людей навколо.
  • Природне формування імунітету безпечніше, ніж його придбання шляхом вакцинації. Правда: сила природного імунітету, сформованого після хвороби, у всіх людей різна. Попередні дані, отримані Центром контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорять про те, що природний імунітет може бути нетривалим. Зміцнення імунітету шляхом вакцинації несе менші ризики, ніж його природне формування, оскільки неможливо передбачити ступінь тяжкості симптомів у разі зараження COVID-19.
  • Від вакцинації я захворію. Правда: вакцина не містить ні живих, ні інактивованих елементів вірусу, що спричиняє COVID-19. Введення вакцини не дасть позитивного результату тесту на наявність активної інфекції COVID-19. Вакциновані люди повідомляли про виникнення легких або помірних побічних ефектів, включно з болем у місці ін'єкції, слабкістю (почуттям втоми), головним болем і болем у м'язах. Побічні ефекти виникають не у всіх. Але якщо вони виникли, це нормально і свідчить про те, що організм зміцнює свою систему захисту від вірусу.
  • Вакцини були розроблені занадто швидко. Ми не можемо бути впевнені в їхній безпеці. Правда: вакцини проти COVID-19 були розроблені швидко порівняно з попередніми вакцинами, бо лікарі та державні відомства в усьому світі вклали величезну кількість ресурсів, щоб усунути бюрократичні перепони і опублікувати результати, щойно вони з'явилися.
  • Вакцини небезпечні для вагітних або тих, хто планує вагітність. Правда: Центр контролю та профілактики захворювань зазначає, що вагітні жінки схильні до підвищеного ризику розвитку важкої форми COVID-19.11 серпня 2021 року фахівці CDC, спираючись на останні дані про безпеку вакцин, порекомендували вагітним жінкам отримати щеплення. Ця нова інструкція збігається з раніше озвученими рекомендаціями Американської колегії акушерів і гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

Раніше ми повідомляли, що українцям пропонують "віртуальні тести" перед вакцинацією.

Також нагадаємо, на Прикарпатті немовля померло від коронавірусу.

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