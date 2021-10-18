Не хотів платити штраф: на трасі під Харковом порушник збив патрульного

Чоловік намагався втекти, коли патрульні оформлювали штраф про перевищення швидкості

У Харківській області збили патрульного. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області порушник ПДР збив патрульного прямо на трасі. Поки поліцейський оформляв постанову про штраф, водій вирішив втекти з місця події та наїхав на правоохоронця.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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Подробиці інциденту

18 жовтня близько 13:15 автопатруль поліції зупинив за перевищення швидкості водія легковика Suzuki Jimny. Це сталося на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" біля села Травневе Харківського району.

Поліція вирішила винести відносно порушника постанову про накладення адміністративного стягнення за статтею по перевищення швидкості Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак водій почав рух та наїхав автомобілем на одного з патрульних.

Патрульного з місця події забрала швидка.

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Покарання для зловмисника

Порушника наздогнали та зупинили поліцейські. Його передали слідчо-оперативній групі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку може загрожувати до 5 років тюрьми.

Напади на поліцейських почастішали

Вчора стало відомо, що у Миколаєві жорстоко побили поліцейського. Він втрапив у конфлікт на вулиці, перебуваючи поза службою. Його вдарили ножем та поранили із травматичної зброї. В результаті поліцейський у тяжкому стані потрапив у лікарню.

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Більш резонансною стала справа вбивства поліцейського в Чернігові на початку жовтня. Там двоє правоохоронців потрапили у бійку з чотирма підлітками. Як наслідок, один з поліцейських помер, а інший потрапив до лікарні з численними травмами.

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