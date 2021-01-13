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Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з "готелю Тупицького"

13 січня, 21:33

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Всесвітньо відомого бійця UFC помітили в Kempinski Palm Jumeirah

Зірка UFC Конор Макгрегор, який є одним з найбагатших і найпопулярніших спортсменів світу, опублікував фото з готелю Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубаї, де відпочивав глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький з дружиною і сином.

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Користувачі соцмереж почали активно коментувати фото МакГрегора в білих шкарпетках і капцях та жартома порівнювати його з Тупицьким, який не зміг поїхати в Буковель:

"Якщо вони зустрінуться в ринзі, то Тупицький переможе. Рішенням суддів. – Тупицький присвоїть собі звання чемпіона світу з UFC, а Конора оголосить в розшук. – А в чому різниця між ними? У вагових категоріях. – Думаю, Олександр Миколайович може дозволити собі набагато більше, аніж якийсь ірландець. – По-моєму, Конор, проходячи повз, вирішив сфоткатися, типу: "Вася сфоткав, типу я тут живу", а живе він десь в іншому місці. – Але Тупицький скромніший – він не став постити це в свій інстаграм. – Обидва невдахи. Справжні круті хлопці в Буковелі. – Так обидва борці, тільки в різних категоріях і за різні цілі. – Тупицький може легко прикинутися охоронцем МакГрегора. – Тупицький теж носить білі шкарпетки під сандалі?!".

Раніше повідомлялося, що Тупицький нібито орендує королівську віллу в готелі Kempinski Palm Jumeirah. Ціна подібного житла становить більше 300 тис. гривень на добу. Вілла має 4 спальні і окремий басейн.

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Журналіст Telegram-каналу "Картковий Офіс" застав суддю в ресторані готелю, де підкинув главі КСУ грошей на відпочинок, на що той відповів, що не так шикарно він відпочиває, як про це пишуть ЗМІ.

Пізніше пресслужба Конституційного Суду повідомила, що тижневий відпочинок в Дубаї обійшовся Тупицькому в 242 тисячі гривень. У цю суму увійшов авіапереліт на трьох в обидві сторони, проживання в двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування і туробслуговування.

Відео: Сьогодні

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відпочинок ОАЕ готелі тупицкий Коннор Макгрегор

Джерело: Сьогодні

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