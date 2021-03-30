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Не клюнули на гачок "режисерів": чому поліція не чіпала активістів під ОПУ

30 березня, 17:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Перед початком акції на Банковій помітили кілька десятків можливих тітушок

Глава Нацполіціі Ігор Клименко вважає, що під Офісом президента 20 березня правоохоронців намагалися спровокувати на зіткнення з активістами. Про це він сказав під час звіту у Верховній Раді.

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Він нагадав, що організатори акції відкрито закликали активістів брати з собою бинти і медикаменти і, судячи з усього, були готові до силового протистояння з поліцією.

"Акцію ретельно спланували. Ще до офіційного початку (акції) поблизу ОПУ зібралися кілька десятків молодих людей спортивної зовнішності – вони трималися групами. Очевидно, це була підмога на випадок сутичок з поліцією", – сказав Клименко і додав, що до акції залучили неповнолітніх, оскільки кримінальна відповідальність на них не поширюється.

Глава Нацполіціі підкреслив, що правоохоронців там було достатньо і вони в будь-який момент могли втрутитися.

"Але було прийнято рішення не потрапити на гачок маніпуляцій і провокацій, на який нас хотіли зачепити "режисери" цього дійства. Ці провокатори на весь світ намагалися показати, як поліція і влада нібито порушують право громадян на мирний протест. Але ми зламали їхні плани і не допустили зіткнень і кровопролиття", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента стався безлад під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Президент України", палили фаєри і пускали салют. Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що під Офісом президента планували побоїще, а не мирний протест.

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поліція Офіс президента Ігор Клименко

Джерело: Сьогодні

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