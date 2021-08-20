Не менше місяця відновлення. Як постковідний синдром переживають українці

Як перебігає постковідний синдром та чи можна захворіти на коронавірус вдруге – відповіді в проєкті Запитай у лікаря

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

Менше роботи та ліків – більше відпочинку й води. Ця проста формула прискорить вихід із постковідного стану, кажуть лікарі. Гнітючу слабкість протягом місяця можуть відчувати навіть ті, хто хворів безсимптомно. Детальніше про нюанси одужання розповіли у сюжеті новин "Сьогодні".

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Пацієнти, які перехворіли на ковід скаржаться на слабкість і втрату активності. Лікарка Владислава Романюк закликає не поспішати встановлювати рекорди. І не звинувачувати себе в лінощах.

"До місяця-двох мінімум людина відчуває слабкість деяку. Зниження працездатності, тобто це абсолютно у всіх людей, і я їх попереджаю, щоб вони не ображалися на себе, не ображалися на свій організм! Та не були в пошуку якихось препаратів, якоїсь панацеї, а сприймали це нормально", – закликає терапевтка, лікар-гастроентеролог, завідувачка ковідного відділення Владислава Романюк.

Орган, який найбільше страждає від вірусних навантажень – печінка. Якщо не було ускладнень, відновиться за місяць. За певних умов.

"Печінка любить, якщо можна так сказати, спокій, не потрібно медикаментозно навантажувати. Ми повинні намагатися доводити до відома пацієнта, що гідратація нормальна, рясне пиття це дуже важливо", – наголошує лікарка.

Як вийти з постковідного стану, Владислава Романюк розповіла під час трансляції "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова. Ефіри, які мають вже 14 мільйонів переглядів,- частина масштабного проєкту фонду "Боротьба із COVID-19 в Україні".

Найчастіше глядачі питають: чи можна захворіти на ковід кілька разів? У практиці терапевтки такі випадки були.

"Хворіти у другий раз? Чесно, я на своїй практиці бачила таких людей, в ту ще хвилю. Тобто, якщо людина просто каже, ну колись мені було погано, і я думаю це ковід. Тут таке не проходить. А якщо реально мені показують два ПЦР позитивних, то я цій думці можу довіряти, але не було такої ситуації, що у другий раз людина хворіла гірше. Тобто легше, або на такому самому рівні", – запевняє терапевтка.

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Експертка радить хоча б раз на рік пройти обстеження. Перевіритися на цукровий діабет та гіпертонію, які ускладнюють перебіг ковіду.

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