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Не можуть відчистити? Офіс Зеленського переніс установку багатостраждальних дверей

29 квітня, 11:11

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

Спочатку планувалося, що сьогодні на центральному вході в будівлю з'являться відреставровані двері, але щось пішло не так

Після погромів на Банковій двері з центрального входу не вийшло встановити сьогодні, як очікувалося. Їх планують встановити після святкових вихідних. Про це повідомили в ОПУ кореспонденту "Сьогодні".

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Спочатку планувалося, що сьогодні на центральному вході в будівлю Офісу президента будуть встановлювати відремонтовані двері.

Але, як ми з'ясували, установку дверей в Офісі президента запланували на 5-7 травня, якщо дозволить погода.

"Зараз закінчуються останні підготовчі роботи", – повідомили в ОПУ.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Як відомо, "палія" дверей Офісу президента Олексія Білковського відправили під домашній арешт. Водночас сам підозрюваний в суді все заперечував і заявляв, що нібито протестував мирно.

Також ми писали, що у Офісу президента навіть хотіли викупити понівечені двері, але прессекретар президента заявила, що їх нікому не віддадуть і відправлять на реставрацію, оскільки це дешевше, ніж купити нові. Читайте детальніше, що змінилося після погрому на Банковій.

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