Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини України

Не погода, а кайф. Синоптик порадувала прогнозом на вихідні

23 липня 2021 14:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У найближчі дні в Україні буде дуже приємна погода, а все завдяки антициклону – більше ніяких буревіїв і потопів

На українців чекає шикарна погода. Фото: КМДА

На українців чекає шикарна погода. Фото: КМДА

На вихідних українців чекає дуже хороша погода – ніякої спеки і майже без дощів. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Реклама

У суботу та неділю над Україною буде господарювати антициклон, а це значить погода обійдеться без ураганів, похолодань і дощів.

24-25 липня практично повсюдно очікується 23-28 градусів. У неділю на півдні десь може підскочити до +30.

Субота-неділя подарують багато сонця, а опади – малоймовірні. Дощі можливі хіба що в Карпатах і торкнуться північних районів Сумської та Чернігівської областей.

У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря 25-27 градусів.

Реклама

Субота

В тренді
Крижані дощі, люті морози і снігові бурани: народний синоптик обіцяє сувору зиму
На українців чекає люта зима 2021-2022. Фото: REUTERS / Danish Ismail

Неділя

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

Реклама

А 22 липня у курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.

Також дивіться в нашому сюжеті, що накоїла негода в Одесі:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погоду
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погодуУкраїна
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?Україна
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукор
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукорЕкономіка
Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба скоро полетять до Вашингтона для підготовки зустрічі
Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба скоро полетять до Вашингтона для підготовки зустрічіУкраїна
У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій
У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсійЕкономіка
З самого початку не виконують Мінські угоди: США
З самого початку не виконують Мінські угоди: США "наїхали" на РосіюУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти