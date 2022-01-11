Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

Не допоможе навіть вакцинація? Яка смертність від COVID-19 буде в Україні у 2022 році

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 14:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До кінця року в країні планують зробити вакцинацію 70% дорослого населення
В Україні за добу зафіксували більше 5 000 нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
В Україні за добу зафіксували більше 5 000 нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

В Україні за 2022 рік від коронавірусу може померти 100 тисяч людей. Показники смертності залежатимуть від темпів вакцинальної кампанії.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише BBC NEWS.

Реклама

Деталі

"Коли ми говоримо про смертність, ці показники залежатимуть від досить великої кількості факторів. Основною з них є кількість вакцинацій. За даними наукових досліджень, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби та смерті. У нас досить амбітні плани щодо вакцинації – принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року" , – стверджує Ігор Кузін.

Кількість смертей залежатиме від темпів вакцинальної кампанії.

"Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 рік за кількістю нових випадків або кількістю смертей. За прогнозом у 100 тисяч смертей від ковіда у 2022 році – це дещо завищені прогнози. Це найгірший сценарій ", – додав Ігор Кузін.

Реклама

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 10 січня, в Україні зафіксовано 5429 нових підтверджених випадківкоронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 915 людей;
  • летальних наслідків – 219;
  • одужало – 7 761 людина.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Почав принижувати": стало відомо, чому у Львові чоловіка вигнали з караоке Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Південний міст розвалюється? Ми перевірили чутки (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Підбиваємо підсумки 2021-го! ТОП-10 подій у сфері освіти в Україні Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Важливо для кожного
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Новини економіки
Відео-контент
Політичне закулісся
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Новини політики
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим у своєму житті він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

31 783

захворіло за тиждень в Україні

+10%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3663

Євро (€)

31.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти