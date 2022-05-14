Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇧🇾 Динамо - Флора: відеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини України

Не пустять на дрова! Як рятуватимуть постраждалу від урагану в Києві липу Петра Могили

Ексклюзив
Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 травня, 06:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З обломленої частини дерева художники зроблять арт-об'єкт
Липа Петра Могили буде жити
Липа Петра Могили буде жити / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне із найстаріших дерев столиці – липа Петра Могили, яка 12 травня постраждала від сильного вітру у центрі столиці – житиме! Такого висновку дійшли співробітники КО "Київзеленбуд" разом з Ігорем Сінгером, біологом-дослідником, експертом по стану рослин. Сінгер неодноразово лікував саме це дерево та добре його знає.

Сьогодні експерт оглянув ушкоджену липу, якій майже 400 років. Вона росте поруч із фундаментом Десятиної церкви.

Реклама

За легендою липа посаджена знаменитим Київським митрополитом Петром Могилою в 1635 році в ознаменування часткового відновлення Десятинної церкви. Це той самий митрополит, на честь якого названо Києво-Могилянську академію.
За легендою липа посаджена знаменитим Київським митрополитом Петром Могилою в 1635 році в ознаменування часткового відновлення Десятинної церкви. Це той самий митрополит, на честь якого названо Києво-Могилянську академію.

Всьому виною – підпірка

Дерево вже 50 років має статус пам'ятки природи. Як відзначають фахівці, підпірка, яка утримувала липу, була металевою і це негативно впливало на стан дерева – метал врізався в стовбур.

Реклама

"Причиною зламу гілки став анатомічний порок розвитку стовбура – кора, що вростає. Крім того, у глибині дерева розвивалися стовбурові інфекції, оскільки встановлена два десятиліття тому металева підпірка почала вростати всередину дерева", – пояснює Ігор Сінгер.

400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити.
1/4

Шукатимуть правильні рішення для порятунку липи

Вчора величезна гілка впала, не витримавши навантаження від сильного пориву вітру. Вона також зруйнувала огорожу навколо дерева.

Реклама

Ми проведемо повне обстеження липи, зробимо комплексну діагностику. Зараз оглядаємо місце, де обломилася велика гілка. Шукатимемо правильне рішення для порятунку липи. Місце, де утворилася рана, буде оброблено. Також встановимо аркову конструкцію для вцілілої гілки, щоб дерево тримало баланс. Можу вас запевнити, що говорити про те, що ми втратили липу Петра Могили, поки що немає жодних підстав", – розповів сайту "Сегодня" директор комунального об'єднання "Київзеленбуд" Олексій Король.

Король додає, що фахівці проведуть обрізку крони, обстежують кореневу систему дерева. Вони також обстежать ґрунт, у якому росте липа-старожил.

Ще один важливий туристичний об'єкт для столиці

А ось зламану величезну гілку липи вже забрали на базу "Київзеленбуду". Вона дуже велика – довелося розпиляти її на частини. Але гілку, що обломилася, не пустять на дрова.

З неї обіцяють зробити арт-об'єкт, адже цій гілці, як і самій липі близько 400 років. Із такою ініціативою виступила депутат Київради Євгенія Кулеба. Подібні арт-об'єкти є у багатьох містах Європи. Над втіленням цієї ідеї працюватимуть художники. Місто отримає ще один важливий туристичний об'єкт, можливо навіть з художнім підсвічуванням.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26900
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 162
Гелікоптери
4
Танки 1205
Танки
5
ББМ 2900
ББМ
6
Артилерія 542
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 193
РСЗВ
9
БПЛА 405
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2042
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
Слава Україні!
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29514.61

Bitcoin Cash (BCH)

203.88

Binance Coin (BNB)

293.82

Ethereum (ETH)

2046.53

Litecoin (LTC)

69.1

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,42 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти