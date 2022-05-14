Не пустять на дрова! Як рятуватимуть постраждалу від урагану в Києві липу Петра Могили

З обломленої частини дерева художники зроблять арт-об'єкт

Липа Петра Могили буде жити / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне із найстаріших дерев столиці – липа Петра Могили, яка 12 травня постраждала від сильного вітру у центрі столиці – житиме! Такого висновку дійшли співробітники КО "Київзеленбуд" разом з Ігорем Сінгером, біологом-дослідником, експертом по стану рослин. Сінгер неодноразово лікував саме це дерево та добре його знає.

Сьогодні експерт оглянув ушкоджену липу, якій майже 400 років. Вона росте поруч із фундаментом Десятиної церкви.

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За легендою липа посаджена знаменитим Київським митрополитом Петром Могилою в 1635 році в ознаменування часткового відновлення Десятинної церкви. Це той самий митрополит, на честь якого названо Києво-Могилянську академію.

Всьому виною – підпірка

Дерево вже 50 років має статус пам'ятки природи. Як відзначають фахівці, підпірка, яка утримувала липу, була металевою і це негативно впливало на стан дерева – метал врізався в стовбур.

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"Причиною зламу гілки став анатомічний порок розвитку стовбура – кора, що вростає. Крім того, у глибині дерева розвивалися стовбурові інфекції, оскільки встановлена два десятиліття тому металева підпірка почала вростати всередину дерева", – пояснює Ігор Сінгер.

400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити. 400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити. 400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити. 400-річне дерево, яке постраждало від урагану в Києві 12 травня 2022 року, зараз вивчають вчені. Їхній висновок – липа буде жити. 1 /4

Шукатимуть правильні рішення для порятунку липи

Вчора величезна гілка впала, не витримавши навантаження від сильного пориву вітру. Вона також зруйнувала огорожу навколо дерева.

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Ми проведемо повне обстеження липи, зробимо комплексну діагностику. Зараз оглядаємо місце, де обломилася велика гілка. Шукатимемо правильне рішення для порятунку липи. Місце, де утворилася рана, буде оброблено. Також встановимо аркову конструкцію для вцілілої гілки, щоб дерево тримало баланс. Можу вас запевнити, що говорити про те, що ми втратили липу Петра Могили, поки що немає жодних підстав", – розповів сайту "Сегодня" директор комунального об'єднання "Київзеленбуд" Олексій Король.

Король додає, що фахівці проведуть обрізку крони, обстежують кореневу систему дерева. Вони також обстежать ґрунт, у якому росте липа-старожил.

Ще один важливий туристичний об'єкт для столиці

А ось зламану величезну гілку липи вже забрали на базу "Київзеленбуду". Вона дуже велика – довелося розпиляти її на частини. Але гілку, що обломилася, не пустять на дрова.

З неї обіцяють зробити арт-об'єкт, адже цій гілці, як і самій липі близько 400 років. Із такою ініціативою виступила депутат Київради Євгенія Кулеба. Подібні арт-об'єкти є у багатьох містах Європи. Над втіленням цієї ідеї працюватимуть художники. Місто отримає ще один важливий туристичний об'єкт, можливо навіть з художнім підсвічуванням.