"Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою соплею". Порошенко після обливання зеленкою звернувся до Зеленському

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, якого сьогодні облили зеленкою, відразу після участі в Марші патріотів виступив на Співочому полі. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського.
На сайті партії опублікували звернення Порошенко.
"Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.
Поліція вже затримала нападника, ним виявився 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за статтею про хуліганство.
Що сталося
П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.
Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенко. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).
За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що:
- 5 вересня 202 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.
- 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євген Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".