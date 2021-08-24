Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

"Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою соплею". Порошенко після обливання зеленкою звернувся до Зеленському

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 серпня, 20:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
П'ятого президента України Петра Порошенка сьогодні облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну
Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, якого сьогодні облили зеленкою, відразу після участі в Марші патріотів виступив на Співочому полі. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Реклама

На сайті партії опублікували звернення Порошенко.

"Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.

Поліція вже затримала нападника, ним виявився 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за статтею про хуліганство.

Що сталося

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенко. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).

За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Реклама

Раніше ми писали, що:

  • 5 вересня 202 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.
  • 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євген Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Опитування
Одеса
Донбас
Захід
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти