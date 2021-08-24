"Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою соплею". Порошенко після обливання зеленкою звернувся до Зеленському

П'ятого президента України Петра Порошенка сьогодні облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну

Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, якого сьогодні облили зеленкою, відразу після участі в Марші патріотів виступив на Співочому полі. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського.

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На сайті партії опублікували звернення Порошенко.



"Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.



Поліція вже затримала нападника, ним виявився 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження волі за статтею про хуліганство.

Що сталося

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро "Хрещатик", коли той прямував до Кабміну.

Пізніше з'явилося фото затриманого чоловіка, який облив Порошенко. Як виявилося, чоловіка звуть Юрій, він 1999 року народження, з Козельця (Чернігівська область).

За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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