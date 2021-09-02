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СЬОГОДНІ Новини України

Не зважилася жодна інша місія: ексклюзивне відео української евакуації з Афганістану

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
2 вересня, 21:50
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Українська розвідка оприлюднила кадри спецоперації в Афганістані з евакуації громадян України та інших держав із захопленої талібами країни
З’явилося відео евакуації українців із Афганістану
З’явилося відео евакуації українців із Афганістану / Фото: Колаж: Сьогодні

Спецпризначенці Головного управління розвідки українського Міноборони за сприяння МЗС та підтримки Офісу президента в серпні провели успішну рятувальну операцію в Афганістані, в результаті якої були евакуйовані громадяни України та інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, журналісти та люди, які співпрацювали з коаліційним контингентом.

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Ексклюзивне відео про спецоперацію ГУР опублікувало в Facebook.

"Незважаючи на те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані нам вдалося досягнути приголомшеного результату — Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн — евакуйовано понад 700 осіб",- йдеться в повідомленні ГУР.

Щоб знайти і безпечно забрати людей з евакуаційного списку, українські спецпризначенці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту, на що не наважувалася жодна з інших евакуаційних місій, тому що та зона була під контролем бойовиків "Талібану".

Українські пілоти також працювали у складних умовах і під постійною загрозою обстрілу під час зльоту.

"Евакуйовані люди були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення", – відзначили в ГУР.

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Нагадаємо, 31 серпня речник Міністерства оборони США Джон Кірбі оголосив про закінчення війни в Афганістані, заявивши, що Пентагон "не передбачає ролі військових для допомоги в питанні подальшої евакуації з Афганістану".

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що українські спецпризначенці провели безстрашну операцію з порятунку афганців з Кабула.

Також ми писали:

  • Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив понад 20 провінцій країни.
  • 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
  • Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На кількох літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
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