Не рідше ніж раз на 10 років: в Україні запровадять е-перепис населення

Переписні листи можна буде заповнювати одразу в інтернеті

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності, який має вдосконалити правові й організаційні засади проведення Всеукраїнського перепису населення.

Реклама

Як повідомляє пресслужба уряду, документ має змінити закони "Про державну статистику" і "Про Всеукраїнський перепис населення".

Серед важливих положень законопроєкту:

встановлення строку проведення Всеукраїнського перепису населення – не рідше ніж раз на 10 років;

проведення перепису з використанням інформації в національних інформаційних ресурсах;

проведення перепису з допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті;

удосконалення вимог до тимчасового переписного персоналу, що гарантуватиме респондентам доброчесність залученого персоналу;

захист прав респондентів на повагу до приватного й сімейного життя.

Читайте також: Від монголо-татар до сьогодення: як проводилися переписи населення в Україні

В тренді В Україні знову вводять адаптивний карантин: що це означає

Нагадаємо, що Кабмін запланував проведення Всеукраїнського перепису населення на 2023 рік.

Реклама

На його проведення потрібно 7,26 млрд гривень і більше ніж 98 тисяч тимчасових співробітників.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама