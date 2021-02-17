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Не рідше ніж раз на 10 років: в Україні запровадять е-перепис населення

17 лютого, 16:44

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Переписні листи можна буде заповнювати одразу в інтернеті

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності, який має вдосконалити правові й організаційні засади проведення Всеукраїнського перепису населення.

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Як повідомляє пресслужба уряду, документ має змінити закони "Про державну статистику" і "Про Всеукраїнський перепис населення".

Серед важливих положень законопроєкту:

  • встановлення строку проведення Всеукраїнського перепису населення – не рідше ніж раз на 10 років;
  • проведення перепису з використанням інформації в національних інформаційних ресурсах;
  • проведення перепису з допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті;
  • удосконалення вимог до тимчасового переписного персоналу, що гарантуватиме респондентам доброчесність залученого персоналу;
  • захист прав респондентів на повагу до приватного й сімейного життя.

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Нагадаємо, що Кабмін запланував проведення Всеукраїнського перепису населення на 2023 рік.

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На його проведення потрібно 7,26 млрд гривень і більше ніж 98 тисяч тимчасових співробітників.

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статистика перепис населення Держстат Кабінет міністрів законопроекти

Джерело: Сьогодні

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