Не словом, а ділом: у Польщі висловили тверду позицію на підтримку України

Наразі в Польщі дискусія між владою та опозицією – хто більше може допомогти Україні

Комісія сенату Польщі засуджує РФ через війська на кордоні з Україною.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

За його словами, в Польщі занепокоєні ситуацією та підтримують Україну.

"Польща підтримувала Україну впродовж всіх останніх років конфлікту з Росією. Зараз також практично всі гілки влади висловили свою тверду позицію на підтримку України. На початку квітня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау здійснив візит до України, щоб показати підтримку на місці, а також дізнатися, яким чином Польща може допомогти", – сказав він.

Дещиця зазначив, Польща показує свою підтримку не лише словами, а і діями – контактами і візитами.

Наразі в Польщі дискусія між владою та опозицією – хто більше може допомогти Україні, польська політична сцена солідарна в підтримці України.

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Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Донбасу активізувалася видача паспортів РФ громадянам України, які проживають в ОРДЛО. До 2024 року місцеві жителі можуть отримати 2 млн паспортів.

Як ми писали, Офіс генерального прокурора збирає докази примусової паспортизації цивільного населення на тимчасово окупованих Росією територіях для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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