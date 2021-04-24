Русский
$ 28,06
33,81
  1. Новини України

Не словом, а ділом: у Польщі висловили тверду позицію на підтримку України

24 квітня, 14:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі в Польщі дискусія між владою та опозицією – хто більше може допомогти Україні

Комісія сенату Польщі засуджує РФ через війська на кордоні з Україною.

Реклама

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

За його словами, в Польщі занепокоєні ситуацією та підтримують Україну.

"Польща підтримувала Україну впродовж всіх останніх років конфлікту з Росією. Зараз також практично всі гілки влади висловили свою тверду позицію на підтримку України. На початку квітня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау здійснив візит до України, щоб показати підтримку на місці, а також дізнатися, яким чином Польща може допомогти", – сказав він.

Дещиця зазначив, Польща показує свою підтримку не лише словами, а і діями – контактами і візитами.

Наразі в Польщі дискусія між владою та опозицією – хто більше може допомогти Україні, польська політична сцена солідарна в підтримці України.

Реклама

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Донбасу активізувалася видача паспортів РФ громадянам України, які проживають в ОРДЛО. До 2024 року місцеві жителі можуть отримати 2 млн паспортів.

Як ми писали, Офіс генерального прокурора збирає докази примусової паспортизації цивільного населення на тимчасово окупованих Росією територіях для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Польща Донбас Украина Андрій Дещиця
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Добрязкали зброєю. Росія почала відвід військ від кордону з Україною (оновлено)
Добрязкали зброєю. Росія почала відвід військ від кордону з Україною (оновлено)Росія
У Миколаївській області невідомий намагався вбити військового: оголошено спецоперацію
У Миколаївській області невідомий намагався вбити військового: оголошено спецопераціюІнші регіони
Дощовий і сніжний Великдень: синоптики дали невтішний прогноз (відео)
Дощовий і сніжний Великдень: синоптики дали невтішний прогноз (відео)Україна
Українців чекають холодні вихідні: синоптик розповіла, де чекати снігу
Українців чекають холодні вихідні: синоптик розповіла, де чекати снігуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти