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Незважаючи на обстріли: до Києва прибули голови парламентів Литви, Латвії та Естонії

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24 березня, 21:44
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З ними зустрівся президент нашої держави Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості їхнього візиту в Україну, незважаючи на складну ситуацію, що виникла через російське вторгнення
До столиці України прибули голови парламентів Литви, Латвії та Естонії. Фото: колаж "Сьогодні"
До столиці України прибули голови парламентів Литви, Латвії та Естонії. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київ приїхали голови парламентів Литви, Латвії та Естонії, незважаючи на масові обстріли у країні. З ними провів зустріч президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомили на сайті президента України.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Головою Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, Спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен та Головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва.

Очільник держави відзначив важливість їхнього візиту до України попри складну безпекову ситуацію, яка виникла через російське вторгнення.

"З перших годин ви з нами – на рівні лідерів, на рівні народів. Тому ми вам вдячні. В Україні всі це розуміють, всі це цінують. Найвища довіра у народу України – до ваших країн і до Польщі, це правда. Це відповідає тим крокам, які ви зробили назустріч Україні", – сказав Зеленський.

Також президент високо оцінив підписання сьогодні в Києві спільної заяви голів парламентів України, Естонії, Латвії та Литви на підтримку нашої держави.

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Зеленський також висловив подяку за підписання спільної заяви "Про невідкладну необхідність модернізації ППО України", до якої долучилися представники парламентів Литви, Латвії та Естонії.

Крім того, глава держави проінформував голів парламентів Литви, Латвії та Естонії про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну, зауваживши, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільне населення та нищать мирну інфраструктуру. Агресор намагається взяти в облогу великі міста, такі як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, створює гуманітарну катастрофу у багатьох населених пунктах.

Зеленський зазначив, що для ефективного захисту громадян, зокрема мирного населення, Україна потребує озброєння – засобів ППО, літаків та бронетехніки.

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Глава держави також наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії, зокрема запровадження повного ембарго на будь-яку торгівлю з РФ та Білоруссю, а також відключення від системи SWIFT усіх російських банків. Це позбавить російську воєнну машину фінансування та змусить Москву шукати миру.

Володимир Зеленський провів зустріч із головами парламентів Литви, Латвії та Естонії. Фото: president.gov.ua

Трамп збирається приїхати до Києва – Арахамія

Експрезидент США Дональд Трамп планує відвідати Київ у супроводі кількох соратників-конгресменів із Республіканської партії. Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, такий візит стане демонстрацією підтримки усьому українському народові.

"Ми чуємо, що колишній президент США Дональд Трамп планує відвідати Київ разом із парою конгресменів-республіканців, щоб продемонструвати свою підтримку Україні. Це добрий знак. Політики починають прислухатися до того, що підтримують американські громадяни, і вони підтримують надання додаткової зброї відважним українським воякам", – наголосив "слуга народу".

Арахамія висловив сподівання, що американські політики ухвалять рішення щодо додаткової зброї для України.

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