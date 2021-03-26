"Не збираюся завертатися в пледік": Семенченко готується до суду

Колишній комбат відкидає всі звинувачення СБУ про ПВК і військову контрабанду з Росії

Екснардеп і колишній комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко прийшов до СБУ, де отримав повідомлення про підозру у контрабанді і продажу військових запчастин з РФ. На сьогодні призначено засідання суду про обрання йому запобіжного заходу.

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Про це він написав у Facebook.

"Отримав в СБУ підозру у створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК "Вагнер" на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України", – написав він.

Екснардеп повідомив, що на 17:00 в Печерському суді йому обиратимуть запобіжний захід.

"Яким би не було рішення суду – я готовий", – зазначив Семенченко.

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Напередодні він писав, що з подивом дізнався про те, що оголошений "чи не найстрашнішим терористом". Він спростував чутки, що нібито його заарештували.

"Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ ... Не збираюся завертатися в пледік, їхати за кордон або ховатися від слідства", – додав колишній військовий.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ викрила діяльність "приватної військової компанії" (туди входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, в т.ч. проти нацбезпеки країни. В рамках кримінального провадження підозри вручили екснардепу Семену Семенченко і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ". Також були оприлюднені докази поставки військових товарів з РФ, якими начебто займалися підозрювані.

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