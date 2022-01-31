Не тільки COVID-19? У МОЗ пояснили масову дистанційку в школах України

У школах України вводять дистанційне навчання не лише через спалах коронавірусу, а й грипу, а також ГРВІ, які збігаються з новою хвилею захворювань через штам "Омікрон".
Про це повідомили у МОЗ, передає "РБК-Україна".
Школярі йдуть на дистанційну
Як розповіли в МОЗ, в українських школах через грип спостерігається відсутність дітей. Циркуляція вірусу грипу пов'язана із сезонним підйомом захворюваності, а також збігається з новою хвилею "Омікрону".
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Тому дистанційна форма навчання може бути введена як елемент протидії сезонного спалаху грипу та ГРВІ. Крім того, дистанційна освіта дозволяє зменшити не лише ризик інфікування дітей, а й зменшити мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів.
Діти часто хворіють
На сьогоднішній день в Україні серед дітей спостерігається різке зростання кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".
У МОЗ наголосили, що ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби все ще залишається вакцинація. Також необхідно носити захисні маски, мити руки з милом, користуватися антисептиком, тримати дистанцію та уникати скупчення людей.
Чи підуть школи та ВНЗ у Києві на "дистанційку"
Зростання захворюваності в Україні вносить нові корективи у роботу вишів та шкіл. Наприклад, у деяких вишах нам розповіли, що переходять на дистанційне навчання. Як виявилося, таке розпорядження в навчальних закладах узгодили якраз до Дня студента.
"Наказ по університету з 25 січня. До цього було змішане навчання: частина студентів, наприклад, першокурсники, приходили на заняття, частина – навчалися онлайн", – розповіли викладачі київського університету ім. Бориса Грінченка.
Ситуація у школах дещо інша. У більшості регіонів вони працюють та діти відвідують заняття. На "дистанційку" пішли класи, де у школярів виявили COVID-19.
Наприклад, так ситуацію охарактеризували столичні чиновники, які працюють у сфері освіти:
"Спостерігається зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. З 320 тис. учнів та вчителів хворіють трохи більше 1,5 тисячі".
Своєю чергою київські педагоги нам розповіли, що "школи тримаються до останнього".
"Наприклад, нам директор сказав, що хоч частина дітей і хворіють, пішли на дистанційку, однак немає підстав йти всією школою в онлайн. Принаймні – поки що", – кажуть вчителі.
Подібна тенденція спостерігається й у регіонах.