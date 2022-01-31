Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Не тільки COVID-19? У МОЗ пояснили масову дистанційку в школах України

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 20:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дистанційна освіта дозволяє зменшити не лише ризик інфікування дітей, а й зменшити мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів
В Україні школярі масово вирушають на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні школярі масово вирушають на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"

У школах України вводять дистанційне навчання не лише через спалах коронавірусу, а й грипу, а також ГРВІ, які збігаються з новою хвилею захворювань через штам "Омікрон".

Про це повідомили у МОЗ, передає "РБК-Україна".

Реклама

Школярі йдуть на дистанційну

Як розповіли в МОЗ, в українських школах через грип спостерігається відсутність дітей. Циркуляція вірусу грипу пов'язана із сезонним підйомом захворюваності, а також збігається з новою хвилею "Омікрону".

Тому дистанційна форма навчання може бути введена як елемент протидії сезонного спалаху грипу та ГРВІ. Крім того, дистанційна освіта дозволяє зменшити не лише ризик інфікування дітей, а й зменшити мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів.

Діти часто хворіють

На сьогоднішній день в Україні серед дітей спостерігається різке зростання кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Реклама

У МОЗ наголосили, що ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби все ще залишається вакцинація. Також необхідно носити захисні маски, мити руки з милом, користуватися антисептиком, тримати дистанцію та уникати скупчення людей.

Чи підуть школи та ВНЗ у Києві на "дистанційку"

Зростання захворюваності в Україні вносить нові корективи у роботу вишів та шкіл. Наприклад, у деяких вишах нам розповіли, що переходять на дистанційне навчання. Як виявилося, таке розпорядження в навчальних закладах узгодили якраз до Дня студента.

"Наказ по університету з 25 січня. До цього було змішане навчання: частина студентів, наприклад, першокурсники, приходили на заняття, частина – навчалися онлайн", – розповіли викладачі київського університету ім. Бориса Грінченка.

Ситуація у школах дещо інша. У більшості регіонів вони працюють та діти відвідують заняття. На "дистанційку" пішли класи, де у школярів виявили COVID-19.

Реклама

Наприклад, так ситуацію охарактеризували столичні чиновники, які працюють у сфері освіти:

"Спостерігається зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. З 320 тис. учнів та вчителів хворіють трохи більше 1,5 тисячі".

Своєю чергою київські педагоги нам розповіли, що "школи тримаються до останнього".

"Наприклад, нам директор сказав, що хоч частина дітей і хворіють, пішли на дистанційку, однак немає підстав йти всією школою в онлайн. Принаймні – поки що", – кажуть вчителі.

Подібна тенденція спостерігається й у регіонах.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Через батька? У Харкові донька кримінального авторитета наклала на себе руки Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Боротиметься? Зам Кличка Пантелеєв відповів на підозру поліції – інтерв'ю Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Боротиметься? Зам Кличка Пантелеєв відповів на підозру поліції – інтерв'ю Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

194 125

захворіло за тиждень в Україні

+75%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.78

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти