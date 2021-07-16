Не тільки для вакцинованих: Німеччина відкриває кордони для всіх українців

Українці тепер зможуть в'їжджати до Німеччини без щеплень. Колаж: "Сьогодні"
Німеччина вже з 18 липня відкриває кордони длярезидентів України.
Як ідеться на сайті уряду Німеччини, тепер в'їзд в країну буде дозволений не тільки вакцинованим від COVID-19 і тим, у кого були вагомі підстави для відвідування країни.
У списку країн, з яких дозволений вільний в'їзд до Німеччини, перебувають 26 країн світу. В оновлений перелік потрапила також і Саудівська Аравія.
До речі, внесення України до цього списку не звільняє туристів від обов'язку надавати негативний тест на коронавірус. Крім того, країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію і повторний тест.
Нагадаємо, ЄС вніс Україну до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію європейських країн.
Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.
До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:
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