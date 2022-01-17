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Не лише змінили, а й знищили ресурси. Що зробили хакери з українськими сайтами

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 18:30
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До справи залучили міжнародних експертів, щоб встановити, звідки надійшла атака
У ході атаки було вражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади / Колаж "Сьогодні"
У ході атаки було вражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади / Колаж "Сьогодні"

Кіберполіція разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератак на державні веб-сайти, яка сталася вночі з 13 на 14 січня. 95% сайтів, які тоді постраждали, вже поновили свою роботу.

Про це повідомляє МВС України.

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Відновлення ресурсів продовжується

Низка зовнішніх інформаційних ресурсів хакери знищили в ручному режимі. А те, що вони це зробили за короткий термін, свідчить про координацію їхніх дій.

Встановлено, що в ході кібератаки було змінено сторінки сайтів та вражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади. Вони використовували продукти одного і того ж розробника. Зазначений розробник також постраждав під час кібератаки.

Наразі відпрацьовується версія комбінації трьох векторів атаки:

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  • supply chain attack,
  • експлуатація вразливостей OctoberCMS,
  • Log4j.

Хто допомагає шукати хакерів

Фіксуються DDOS-атаки на низку постраждалих органів державної влади. Робоча група залучила міжнародних експертів, щоб встановити, звідки надійшла атака.

Також перевіряється версія про використання програми, яка знищує дані.

Що відомо про атаки

Вночі з 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератакуна веб-сайти державних структур України.

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Вранці 14 січня не працювали сайти:

  • Кабміну;
  • МЗС України;
  • ДСНС України;
  • Міносвіти України;
  • Мінспорту;
  • Міненерго;
  • Мінагрополітики;
  • "Дії".

Загалом постраждали близько 70 сайтів. Усі вони працювали у штатному режимі. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а у Мінкульті навіть розповіли, що за атаками стоїть Росія.

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