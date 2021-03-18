Русский
$ 27,7
32,99
  1. Новини України

Не тільки Ліна Костенко. Українські письменники, які так і не здобули Нобель

18 березня, 18:24

Олексій Росовецький , Ольга Кравченко

Поетеса-шестидесятниця висувається на Нобелівську премію з літератури вже вдруге

Видатна українська поетеса Ліна Костенко буде висунута на здобуття Нобелівської премії з літератури, повідомила нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Це вже не перше висунення Костенко на Нобеля – і далеко не перша номінація українця на престижну премію.

Реклама

До слова, востаннє український громадянин висувався на Нобеля в 2005 році – і це був третій президент нашої країни Віктор Ющенко. Висували його екссенатор Джон Маккейн і теперішній представник США в ООН Гілларі Клінтон.

Які українські письменники і поети висувалися на Нобеля, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

1915. Іван Франко

Великий український письменник, поет, вчений, публіцист і революціонер-соціаліст Іван Франко міг би отримати Нобелівську премію з літератури в 1915 році. Його висувала на здобуття група філософів з Відня. (До Першої світової війни Західна Україна входила до складу Австро-Угорщини.)

Реклама

На жаль, Франко страждав в останні роки життя на психічне захворювання і помер на шестидесятому році життя, не дочекавшись оголошення лауреатів. А Нобеля за літературу того року отримав французький романіст Ромен Роллан "за високий ідеалізм літературних творів, за співчуття і любов до істини".

1942-1948. Микола Бердяєв

Абсолютним рекордсменом за номінаціями на Нобелівську премію з літератури став уродженець Обухова, що на Київщині, знаменитий російсько-французький релігійний і політичний філософ Микола Бердяєв. Він номінувався сім років поспіль, але жодного разу не отримав премію. Якщо в 1942-1943 роках Нобель не присуджувати взагалі, то в інші роки Бердяєва обійшли такі загальновизнані літературні світила, як Герман Гессе, Андре Жид і Томас Еліот.

1967. Ліна Костенко, Іван Драч, Павло Тичина

Цікаво, що Ліну Костенко серед не менш видатних українських поетів Павла Тичини й Івана Драча вже висували на здобуття Нобелівської премії в 1967 році, пише "Лівий берег". Їхні імена зазначені в документах, які 50 років тому, 2 січня 2017 року оприлюднила Шведська академія наук. Тут немає жодної інтриги: вся документація Нобелівського комітету тримається в секреті саме протягом 50 років.

Реклама

Висував наших поетів теж виходець з України, лікар філософії, професор Геттінгенського і Гарвардського університетів, американський історик, сходознавець і лінгвіст Омелян Пріцак (1919-2006). Учень сходознавця Агатангела Кримського, Пріцак в 1940 році закінчив історичний факультет Львівського університету.

Наші поети опинилися в гідній компанії: претендентами тогоріч були такі світові величини, як Хорхе Луїс Борхес, Семюель Беккет, Пабло Неруда, Джон Рональд Руел Толкін і Костянтин Паустовський, чия юність була пов'язана з Києвом. У столиці всесвітньо відомий письменник прожив до 1919 року і саме тут надрукував своє перше оповідання.

Зрештою премію здобув письменник з Гватемали Мігель Анхель Астуріас "за яскраве творче досягнення, в основі якого лежить інтерес до звичаїв і традицій індіанців Латинської Америки".

1985. Василь Стус

Реклама

Існує поширена думка, що поет і дисидент Василь Стус, який загинув в ув'язненні в 1985 році, був убитий за наказом "згори" – щоб не допустити отримання поетом престижної літературної премії, яка могла б привести до його звільнення. (За правилами Комітету, посмертне присудження можливе тільки в тому випадку, коли переможець живий на момент оголошення про його лауреатство.)

Дійсно, в українських ЗМІ неодноразово згадувалося про те, що Стуса висував Нобелівський лауреат 1972 року з літератури Генріх Белль. На жаль, цю легенду розвінчав дослідник Стуса, журналіст Вахтанг Кіпіані – документів, що підтверджують цей факт, йому виявити не вдалося. Але Белль дійсно підтримував Стуса нарівні з іншими радянськими дисидентами, і в грудні 1984 року надіслав тодішньому генсеку СРСР К. Черненку телеграму з вимогою звільнити поета з ув'язнення. Але Кремль відповів мовчанням.

З іншого боку, наприкінці 1984 року в Торонто був створений "Міжнародний комітет для осягнення літературної нагороди Нобеля Василеві Стусові в 1986 році". Але його діяльність не мала особливого успіху. А літературний Нобель-85 отримав французький письменник Клод Сімон "за поєднання в його творчості поетичного і мальовничого начал".

1991. Олесь Гончар

Ще більш заплутана історія з номінацією українського радянського письменника Олеся Гончара, чий роман "Собор" став для української інтелігенції за часів СРСР, як зараз сказали б, культовим. Чимало писали про те, що в 1968 році Гончара висував саме за "Собор" Папа Римський Павло VI, а в 1991 році – "українська діаспора".

Професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва називає історію з висуненням Гончара від Ватикану "дивною і цілком фантастичною історією" - на її думку, все це були ігри українських спецслужб, спрямовані на дискредитацію тодішнього головного секретаря ЦК КП України Петра Шелеста і наводить вбивчий аргумент. Якою мовою Понтіфекс мав прочитати роман, коли перший тираж книги був заарештований, а єдиний переклад – на російську, був зупинений "зверху"?

Читайте також: Фізики, хіміки, лірики: 6 українських лавреатів Нобелівської премії

Вдова письменника Валентина Гончар в інтерв'ю одному з українських видань підтвердила, що ця історія – не більше, ніж чутки, а заодно пролила світло на висунення від діаспори.

"Вперше на Нобелівську премію роман Олеся Терентійовича "Собор", за чутками, номінувався Папою Римським. А вдруге на отримання цієї премії твір висунули в 1990 році закордонні університети, письменницька організація "Слово" в Нью-Йорку, наш пен-клуб ... Документи у мене збереглися вдома", – розповіла Валентина Гончар.

Зрештою премію отримала не Україна, а ПАР – письменницю Надін Гордімер нагородили "за те, що своїм чудовим епосом принесла величезну користь людству".

2012. Борис Олійник

У січні 2021 року стало відомо, що НАН України подала заявку в Комітет на висунення поета Бориса Олійника, на чиєму рахунку понад сорок книг, включно з містичною книгою про першого президента СРСР М. Горбачова "Князь тьми", в якій поет, який перебував в КПРС з 1961 року, порівнював Горбі з Антихристом.

Сам Борис Олійник, який помер у 2017 році, по гарячих слідах номінації стверджував в коментарі "Сьогодні", що нічого про це не знав.

"Я не в курсі справи. Зі мною не радилися. Мені ось зараз всі дзвонять, кажуть, що номінували. Чи сподіваюся на перемогу? Я з гумором до цього ставлюся. Треба було номінувати Гончара, Ліну Костенко", – заявив поет.

Втім, премію здобув зрештою не Олійник, не Гончар і навіть не Ліна Костенко, а письменник Мо Янь з Китаю "за його запаморочливий реалізм, який об'єднує народні казки з сучасністю".

Нагадаємо, що минулого року на тлі тривалої всесвітньої пандемії коронавірусу Нобелівський комітет ухвалив рішення скасувати традиційні церемонію вручення Нобелівських премій і банкет.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Олійник гончар василь стус Іван Франко Нобелівська премія Українська література Ліна Костенко довідка Сегодня Иван Драч

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській області
Затриманий зізнався у вбивстві семирічної Маші в Херсонській областіІнші регіони
Дощі, вітер і мокрий сніг: синоптик попередила про бридку погоду
Дощі, вітер і мокрий сніг: синоптик попередила про бридку погодуУкраїна
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield: Ляшко назвав причину
МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield: Ляшко назвав причинуУкраїна
Чи буде локдаун? Як влада міст в Україні бореться з COVID-19
Чи буде локдаун? Як влада міст в Україні бореться з COVID-19Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти