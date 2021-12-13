Не тільки від COVID-19: коли та кому потрібно вакцинуватися від грипу

Щеплення можуть зробити навіть дітям віком від 6 місяців

Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окрім коронавірусу, серйозну загрозу становить і поширення грипу на території України. Однак уберегти себе від цього можна за допомогою вакцинації.

Коли та кому потрібно вакцинуватися від грипу – в матеріалі новин "Сьогодні".

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В який проміжок часу щепитись від грипу

Вакцинуватися від грипу можна і потрібно робити упродовж усього епідсезону: з жовтня по квітень. Таку позицію поділяють і в Українській академії педіатричних спеціальностей.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні проти грипу вакциновані 63 493 людей.

Хто може вакцинуватися

Це дозволено робити як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу і не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Всім іншим – одна.

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Імунітет після щеплення формується упродовж кількох тижнів. Зазвичай вже через 2 тижні після щеплення можна мати захист.

Кому обов'язково треба зробити щеплення

Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:

вагітним;

дітям до 5 років;

людям віком понад 65 років;

людям із надмірною вагою;

людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні захворювання та. захворювання легенів;

медичним працівникам;

вчителям і вихователям;

військовослужбовцям;

продавцям;

водіям громадського транспорту;

усім, хто працює в багатолюдних місцях.

Пандемія COVID-19 суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров’я, тому щеплення від грипу важливі як ніколи.

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