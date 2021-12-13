Не тільки від COVID-19: коли та кому потрібно вакцинуватися від грипу

Окрім коронавірусу, серйозну загрозу становить і поширення грипу на території України. Однак уберегти себе від цього можна за допомогою вакцинації.
Коли та кому потрібно вакцинуватися від грипу – в матеріалі новин "Сьогодні".
В який проміжок часу щепитись від грипу
Вакцинуватися від грипу можна і потрібно робити упродовж усього епідсезону: з жовтня по квітень. Таку позицію поділяють і в Українській академії педіатричних спеціальностей.
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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні проти грипу вакциновані 63 493 людей.
Хто може вакцинуватися
Це дозволено робити як дорослим, так і дітям від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу і не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Всім іншим – одна.
Імунітет після щеплення формується упродовж кількох тижнів. Зазвичай вже через 2 тижні після щеплення можна мати захист.
Кому обов'язково треба зробити щеплення
Особливо важливо вакцинуватися людям із груп медичного та професійного ризику:
- вагітним;
- дітям до 5 років;
- людям віком понад 65 років;
- людям із надмірною вагою;
- людям, які мають діабет, хронічні серцево-судинні захворювання та. захворювання легенів;
- медичним працівникам;
- вчителям і вихователям;
- військовослужбовцям;
- продавцям;
- водіям громадського транспорту;
- усім, хто працює в багатолюдних місцях.
Пандемія COVID-19 суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров’я, тому щеплення від грипу важливі як ніколи.
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