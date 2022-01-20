Не тільки Pfizer та Moderna? МОЗ розширив список вакцин для бустерної дози

Для проведення вакцинації бустерною дозою від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину.
Це можна зрозуміти з тексту наказу МОЗ №26 від 6 січня 2022 року.
В документі не зазначено, яким вакцинам варто надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.
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В Україні зареєстровані вакцини компаній:
- AstraZeneca,
- Sinovac Biotech,
- Pfizer,
- Moderna,
- Джонсон і Джонсон.
Коли і кому потрібно робити бустерне щеплення
Ревакцинація згідно з наказом проводиться не раніше ніж через шість місяців після введення останньої дози.
Ревакцинацію дозволяють робити для всіх категорій населення старше 18 років , що не належать до групи пріоритетної вакцинації за наявності достатньої кількості вакцин.
Проте експерти ВООЗ рекомендували ревакцинацію додатковою (третьою) дозою осіб старше 60 років вакциною CoronaVac.
Отримати бустерну дозу можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації від COVID-19.
Що говорили раніше
Раніше при виборі вакцини для ревакцинації радили надавати перевагу тільки вакцинам на платформі мРНК – Moderna або Pfizer-BioNTech.
Якщо вони недоступні або є протипоказання до використання, то могла бути використана вакцина на гетерологічній платформі (векторна або інактивована вірусна).
Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендували вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.