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Не тільки вибір віри, а й цивілізації. Як українців вітають з Днем Хрещення Русі

28 липня 2021 10:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Українцям не потрібно доводити, що хрещення Русі – наша історія, адже наші докази не на папері, а в містах

Політики вітають з Днем Хрещення Русі-України. Колаж "Сьогодні"

Політики вітають з Днем Хрещення Русі-України. Колаж "Сьогодні"

28 липня в Україні відзначають День Хрещення Руси-України. Його ввели в 2008 році і присвятили річниці Хрещення Русі князем Володимиром у 988 році.

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"Сьогодні" дізналися, як вітають українців депутати і відомі особистості.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі написав, що також в цей день християнська громада вшановує пам'ять Святого Рівноапостольного Князя Володимира.

"Нехай яскраве світло цієї віри надалі наповнює кожне серце любов’ю до ближнього та дарує сили на майбутні добрі справи" , – додав він.

Скріншот з соцмережі

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підкреслив, що хрещення Русі-України – не частина нашої історії, а й є наша історія.

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"Нам не треба доводити це історичними трактатами-роботами-статтями. Бо наші докази – вони не на папері, а у металі, у камінні. Не у міфах та легендах, а у наших містах, на наших вулицях", – сказав він.

П'ятий президент Петро Порошенко теж опублікував в Facebook своє відеопривітання.

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Люблінський трикутник і автобуси Києва / колаж "Сьогодні"

"Чин Володимира Святославича означав не тільки вибір віри, а й вибір цивілізації. І Україна сьогодні – невід'ємна частина Європи", – сказав він.

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Депутат Вадим Новинський ще вчора, 27 липня, опублікував фото в рясі і написав: "Віра вічна, віра славна! Віра наша православна!".

Фото з Facebook

Нагадаємо, 27 липня в Києві віряни провели хресну ходу. За підрахунками Української православної церкви, на захід зібралося понад 350 тис. людей.

Також ми писали, що сотні віруючих паралізували рух по трасі під Одесою.

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