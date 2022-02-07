Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто

У правоохоронних органах розповіли сайту "Сьогодні", хто міг бути за кермом авто депутата на момент ДТП – що відомо

За кермом авто в момент ДТП був не Трухін / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік у червоній футболці, якого зафіксували камери за кермом авто нардепа Олександра Трухіна у день ДТП, був його водій.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили джерела у правоохоронних органах.

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"Чоловік у червоній футболці – з приводу нього Трухін говоривв, що це його водій", – повідомили нам джерела.

Своєю чергою, за даними ГБР, згідно з камерами відеоспостереження, чоловік у червоній футболці перебував за кермом Audi A8 як мінімум від Полтави до центру Борисполя.

"Аварія сталася на ділянці дороги, де демонтовано камери спостереження", – повідомила пресслужба ДБР.

Що за відео