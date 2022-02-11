Не втік? Куди полетів Ярославський одразу після ДТП із кортежем

У бізнесмена запевняють, що його поїздка до Великої Британії була запланована ще в середині січня

Бізнесмен виїхав з України одразу після ДТП. Фото: Facebook-сторінки Олександр Ярославський та Kharkiv Airport. / Фото: Колаж: Сьогодні

У пресслужбі компанії DCH заявили, що поїздка бізнесмена Олександра Ярославського до Великої Британії була запланована ще з 18 січня. І що цей від'їзд ніяк не пов'язаний із ДТП.

Про це повідомляє харківське видання Newsroom.

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Після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу Ярославський вилетів чартерним рейсом до Лондона.

"У сина бізнесмена Володимира Ярославського має відбутися концерт. Квитки на захід для обох батьків – Олександра та Марини Ярославських – забронювали ще 18 січня", – пише видання.

Ярославський не повернеться до України

Крім того, у британських школах, де навчаються діти мільйонера, розпочинаються канікули, бо сім'я заздалегідь планувала відпустку. У суботу, 12 лютого, сімейство хотіло на тиждень вирушити на лижний відпочинок.

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У DCH кажуть, що готель бронювали ще у січні та готові надати документи. Редакція Newsroom запросила документи, що це підтверджують.

Варто зазначити, що генпрокурорка Ірина Венедіктова не вірить, що подорож бізнесмена за кордон була спланованою.

"Незапланований та поспішний від'їзд виглядає досить дивно", – зазначила генпрокурорка.

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ДТП із кортежем Ярославського: що відомо

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".

Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав із місця аварії, бо думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, який зафіксував кортеж бізнесмена після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин розслідуватиметься швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".

11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

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