Не український стиль: Зеленський промахнувся з вишиванкою у привітанні (фото)

У Мережі обговорюють вбрання Зеленських на День вишиванки – етнолог пояснила, що з ним не так

Наряд Володимира і Олени Зеленських. Фото: Instagram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський опублікував привітання до Дня вишиванки, прикріпивши фото з дружиною. Однак у Мережі помітили, що вони помилилися з одягом і сфотографувалися у косоворотці – російській сорочці.

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Сайт "Сьогодні" дізнався у етнолога і кандидата історичних наук Оксани Косміної, чи це так.

Експерт заявила, що насправді в українському традиційному чоловічому костюмі був такий крій, але відмінність у тому, що навіть якщо застібка зміщена в бік, вишивка була по центру.

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Однак, за її словами, образ президента не обов'язково відноситься до російської сорочки, подібний одяг є і в Білорусі.

"На вишиванці Зеленського якраз підкреслена косовороткість – вишивка зміщена. Це справді відсилає до російської вишитої сорочки. У Білорусі, до речі, теж такого типу сорочки є. Орнамент взагалі ніяким чином не перегукується з українським традиційним орнаментом. Тобто сучасна річ, з сучасним орнаментом і неправильною композицією", – сказала вона.

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Косміна додала, що з нарядом Олени Зеленської ситуація така ж.

"Такий виріз каре на сорочках характерний для пізніх сорочок 20-30 років. Одна з назв таких сорочок – голошийка. Але у неї занадто велике каре, осучаснене. Орнамент такий же, як у чоловічій сорочці. Тобто це така сучасна блузка, яка немає нічого традиційного в крої і орнаменті", – пояснила етнолог.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" зібрали добірку привітань відомих українців до Дня вишиванки.