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Не встигнуть захистити від "Омікрону"? В Україні затягнули з бустерною вакцинацією – епідеміолог

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 13:03
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Вакцинувати бустерною дозою потрібно було почати ще листопаді
Масова бустерна вакцинація в Україні поки що не планується.
Масова бустерна вакцинація в Україні поки що не планується. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бустерну вакцинацію медпрацівників потрібно було почати ще восени, а в січні розпочати вже робити бустерні щеплення масово.

Про це заявив керівник національної експертної групи з інфекційного контролю та епідеміолог Андрій Олександрін в ефірі Україна 24.

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Чому це важливо

Епідеміолог пояснив, що більшість медиків отримали дві дози вакцинації якраз приблизно у червні-липні, а зараз уже минуло півроку.

"І ми знаємо, що ті дослідження, які зараз проводять, показують, що дійсно люди починають захворювати по другому колу. А так як у нас зараз потихеньку йде наростання захворюваності, швидше за все, це викликано новим варіантом (коронавірусу, – ред.), штамом "Омікрон", тому дедалі більше людей захворітимуть і перші потраплять під цю хвилю якраз медичні працівники", – уточнив він.

Олександрін додав, що в Україні дуже сильно затягли із третьою бустерною дозою.

"Потрібно вже було до січня як мінімум підготуватися. Медичних співробітників вже за грудень-листопад вакцинувати бустерною дозою. І якраз у січні вже розпочинати масову вакцинацію дорослого населення", – додав епідеміолог.

Але першими, за його словами, необхідно вакцинувати людей із групи ризику. Бо в Україні поки що дуже низьке охоплення вакцинації населення двома дозами.

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Чи потрібний тест на антитіла перед бустерною вакцинацією

"Ні, цього робити не потрібно. Якщо ми подивимося на дослідження, опубліковані у провідних авторитетних медичних журналах, то вони показують, що навіть якщо ти перехворів, навіть якщо був середній або важкий ступінь, але є можливість вакцинуватися – йди вакцинуйся. Вакциновані люди навіть коли хворіють, вони у сім разів менше вірусу виділяють навколо себе, ніж люди, які перехворіли.

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