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Не звільнять, але не платитимуть: кого вже сьогодні усунуть від роботи через відсутність вакцинації

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 06:30
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Людей усунуть на невизначений строк, однак є умова, щоб повернутись до роботи
Невакцинованих співробітників почнуть усувати від роботи.
Невакцинованих співробітників почнуть усувати від роботи. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 8 листопада в Україні усунуть від роботи невакцинованих співробітників низки організацій. У той же час їх не можуть звільнити, оскільки це незаконно.

Таке рішення раніше ухвалив Кабмін, нагадує сайт "Сьогодні".

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З роботою, але без зарплати

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. При цьому звільняти не будуть.

Повернуться на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж потрібна довідка з протипоказаннями до вакцинації.

Кого усунуть від роботи?

Без щеплення вже сьогодні не пустять на роботу працівників:

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  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • педагогів, вчителів, вихователів, а також інших співробітників ВНЗ, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Зарплата тільки вакцинованим

В Одесі тиждень тому в одному із підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення із попередженням про те, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19. Крім того, уточнили, що з цієї причини аванси на карти в перші числа листопада перераховувати не будуть.

Вакцинація в Україні

За добу 6 листопада в Україні 131 406 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані – 46 066 людей.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людина, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 904 573 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 259 252 щеплення. 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антикоподібної вакцини.

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