Не вірте окупантам: опубліковано документ про їхню згоду на вторгнення в Україну

Українців закликають не вірити окупантам, коли кажуть, що не знали, куди їдуть. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував відомість із документів російських військових, у якому вони ставлять підписи про те, "що дали згоду на виконання бойових завдань на території інших держав".
Як відомо, багато російських військових, взятих у полон, стверджують, що не знали, для чого їх направляють в Україну. Деякі нібито їхали на навчання до Білорусі чи прикордонних областей РФ і не підозрювали, що вже незаконно перетнули кордон з Україною.
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