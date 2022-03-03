Не вірте окупантам: опубліковано документ про їхню згоду на вторгнення в Україну

Російські військові самі погоджувалися воювати в інших державах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українців закликають не вірити окупантам, коли кажуть, що не знали, куди їдуть. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував відомість із документів російських військових, у якому вони ставлять підписи про те, "що дали згоду на виконання бойових завдань на території інших держав".

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Як відомо, багато російських військових, взятих у полон, стверджують, що не знали, для чого їх направляють в Україну. Деякі нібито їхали на навчання до Білорусі чи прикордонних областей РФ і не підозрювали, що вже незаконно перетнули кордон з Україною.

Ситуація в Україні 3 березня

У Києві вночі були чути вибухи. Постраждалих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.

Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині, від неї залишилися лише гори обгорілого заліза.

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В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишній командир 7-ї дивізії ВДВ Андрій Суховецький.

СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.

Українців попереджають, що не треба співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.

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