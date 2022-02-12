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"Не виннуватий і буде на волі": ми зібрали головні заяви адвокатів Рябчука

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 14:36
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Захисники дніпровського стрільця дали велику пресконференцію та розповіли про розслідування жахливих подій на "Південмаші"
Адвокати Артемія Рябчука провели прес-конференцію.
Адвокати Артемія Рябчука провели прес-конференцію. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 12 лютого відбулася пресконференція адвокатів нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі.

Про те, що сказали захисники дніпровського стрільця – у матеріалі сайту "Сьогодні".

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Про стан Рябчука

Як заявили адвокати, стан здоров'я нацгвардійця є задовільним. Він перебуває у СІЗО в нормальних умовах.

Водночас Рябчук ще не був на психіатричних експертизах. За словами захисників, 21-річний стріл ець при здоровому глузді.

Рябчук не збирається скоювати самогубство або завдавати собі шкоди. У листі солдат заявив, що адекватно оцінює навколишню дійсність, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Він додав, що у разі його смерті, "у цьому будуть винні інші люди".

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Про порушення у розслідуванні

Відео допиту. Адвокат Денис Гордєєв заявив, що слідчі та правоохоронці скоїли низку порушень. Зокрема, у ДБР надали центральному телеканалу доступ до відео допиту Артемія Рябчука, хоч він відмовився від цих показань. Крім того, запис був порізаний.

Перешкоджання роботі адвокатів. Сторона захисту Рябчука заявила, що ще не отримала всіх матеріалів справи.

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Порушення слідства. Адвокати стверджують, що написали понад 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування: про злочин, вчинений слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Рябчук. Адвокат Таміла Ульянова каже, що напередодні допиту, опублікованого в Мережі, Рябчуку не назвали його права, а це є порушенням права на захист.

Адвокати вимагатимуть, щоб з усіх порушень правоохоронців розпочали досудове розслідування.

У СІЗО Рябчук у безпеці

Адвокати вважають, що поки що дніпровському стрілку буде безпечніше в СІЗО, ніж на волі. Оскільки в ізоляторі за ним ведуть ретельне спостереження, а багато людей хочуть завдати шкоди солдатові.

Проте, за словами захисників нацгвардійця, до Рябчука у СІЗО намагалися потрапити представники Нацгвардії України - командування тієї частини, де служив і досі служить солдат. Ульянова уточнила, що це робили із дозволу слідчого. Адвокати вважають це кричущим випадком, оскільки командування може натиснути на Рябчука.

Запевняють, що Рябчук не винуватий

Адвокат Дмитро Павліченко пояснив, чому Рябчуку "намалювали" статтю 115 з можливим довічним ув'язненням. За його словами, це роблять, щоб мати можливість співпрацювати зі слідством – йому можуть запропонувати скоротити термін за підписання документів.

Водночас адвокати впевнені, що нацгвардійця звільнять.

Адвокат Денис Гордєєв також заявив, що відео, на якому стріляв Рябчук, не є доказом. За фактом публікації цього запису ДБР розпочало розслідування.

Знущання з солдатів

Правозахисник Дмитро Павліченко заявив, що адвокати встановили факти масових знущань з солдатів. За його словами, близько 4000 українських військовослужбовців загинули за загадкових обставин – майже у всіх висновках йдеться про самогубство. При цьому родичі загиблих показують фото тіл, де вибито зуби або зламані кістки.

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