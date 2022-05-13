"Не знаю, чи зможу далі служити в ЗСУ": екснардеп розповів про свою хворобу

Віталій Купрій потрапив на лікарняний вже вдруге за місяць

Віталій Купрій може припинити службу в ЗСУ через стару травму / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник командувача Територіальної оборони ЗСУ, екснардеп Віталій Купрій може припинити службу в Збройних силах через загострення старої хвороби, пов'язаної з травмою хребта.

Про це Купрій розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Другий раз на місяць потрапляю на лікарняний. Даються ознаки нападу на мене бандитів у 2011 року коли мене штовхнули у бетонну чотириметрову яму. Тоді я ледве залишився живий – у мене було зламане плече, зміщені шийні хребти отримана черепно-мозкова травма. Тепер з початку війни, у мене вже друге загострення хвороби, пов'язаної з хребтом, і я не знаю, чи зможу я продовжувати службу в ЗСУ. Це визначать лікарі", – повідомив екснардеп.

Напад на Віталія Купрія, який тоді був депутатом міськради Дніпродзержинська (зараз Кам'янське), відбувся 10 листопада 2011 року. Двоє невідомих чоловіків побили Купрія біля його офісу і зіштовхнули сходами в підвал будинку, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, що на Віталія Купрія також було скоєно напад 16 серпня 2019 року в Гостомелі під Києвом. Купрій заявив, що це був замах.