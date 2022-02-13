Небо над Україною лишається відкритим! Чим закінчилися переговори з перевізниками

У Міністерстві інфраструктури відповіли на чутки про припинення авіасполучення – влада запевнила, що панікувати не варто, а ситуація скоро стабілізується

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризиків для авіаперевізників.

Про це повідомили в міністерстві.

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"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Це суверенне право України, відповідне рішення не ухвалювалося", – сказали у Мінінфраструктурі.

Нарада, про яку писали раніше, була робчою. У ній взяли участь керівництво Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній. Вони говорили про ситуацію на ринку авіаперевезень. На нараді вирішили, як припинити подальше загострення ситуації.

Польоти не скасують?

"Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень. Зокрема, 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", – додала влада.

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У Мінінфраструктури пояснили, що у частини перевізників розпочалися проблеми через коливання на ринках страхування. Тому українська влада має надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, що ринки страхових послуг уразливі до інформаційного поля. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.

Що писали про можливе перекриття неба?