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Невеликі дощі й трохи гроз: прогноз на 6 липня (карта)

6 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На заході України у вівторок навіть засяє сонце, щоправда поки тільки в одній області

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У вівторок, 6 липня, в Україні продовжаться дощі, але в основному невеликі. Крім того зміститься на схід грозовий фронт, а ось спека залишиться по всій території країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У Києві буде так само спекотно – від 27 до 29 градусів, а також синоптики обіцяють невеликий дощ. А ось грози вирішили дати столиці перепочинок. Як і Чернігівській і Сумській областям – там теж трохи подощить і буде спекотно.

На заході України у вівторок навіть засяє сонце, щоправда поки тільки на Закарпатті – там без опадів і до +30 градусів. У інших областях регіону обіцяють короткочасні невеликі дощі й температуру в середньому 26-28 градусів.

А ось у центрі, на сході та півдні як і раніше прогнозують грози, однак якщо в центральних областях вони будуть невеликими, то східні і південні продовжить заливати. Температура в центрі – 27-29 градусів, на чорноморському і азовському узбережжі – + 25-27, на сході – аналогічно.

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Нагадаємо, на вихідних в Україні вирувала негода. У результаті 29 населених пунктів у чотирьох областях залишилися без світла. Сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

А в Криму тривають потопи, навіть загинула жінка, ще одна постраждала.

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