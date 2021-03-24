Тиждень цифрової грамотності: як позбавитися шахрайських або небажаних SMS

Як визначити шахрайське SMS-повідомлення і як на нього реагувати – головні питання та дії

Vodafone приєднався до ініціативи "Тиждень цифрової грамотності", започаткованої Міністерством цифрової трансформації України. У рамках ініціативи компанія підготувала поради клієнтам на випадок отримання сумнівних або небажаних SMS.

Як розпізнати сумнівне SMS

Vodafone пропонує простий алгоритм, за яким можна розпізнати шахрайське SMS. Для цього потрібно відповісти на п’ять запитань:

1. SMS надійшло з невідомого приватного номера?

Найчастіше шахрайські SMS надходять з приватних номерів – шахраї обирають їх через анонімність припейд-номерів.

2. SMS із "загрозою" блокування надійшло від імені невідомої установи?

Більш досвідчені та організовані шахраї вдаються до замовлення розсилки з альфа-іменем, таке SMS у вхідних може відображатись як SMS від певної організації. Такі випадки трапляються рідше, проте варто про них пам’ятати.

3. SMS містить такі слова як "виплата", "виграш", "приз", "заборгованість", "штраф" тощо?

Чітко означений позитивний або різко негативний фінансовий підтекст свідчить про сумнівність інформації в повідомленні. Шахраї – хороші психологи, тому апелюють до теми особистих фінансів, яка гарантовано приверне увагу кожного з нас.

4. SMS містить код і номер телефону, за яким треба повідомити цей код?

Часто мобільний номер використовується як один з верифікаторів у багатьох віртуальних особистих кабінетах фінансових систем, операторів зв’язку, додатків поштових послуг та різних електронних платформ, до яких може бути прив’язана банківська картка. Отримання так званого OTP-коду через SMS є додатковим засобом авторизації, а у деяких незахищених системах – єдиним засобом підтвердження доступу.

5. SMS має інформацію про блокування акаунту будь-якого сервісу?

Найчастіше такі повідомлення містять загрозу і доповнюються простим рішенням проблеми – закликом звернутися за номером, щоб розблокувати банківський рахунок, перейти за посиланням, щоб подивитися, який вам прийшов штраф тощо. Дії, яких вимагає таке SMS, можуть призвести до втрати коштів. Якщо SMS дуже схоже на правду, варто передзвонити не за номером, зазначеним в SMS, а за офіційним номером call-центру банку або іншої згаданої організації – справжні номери можна знайти на банківській картці, картці клієнта, офіційній сторінці організації.

Якщо відповідь на всі п’ять питань або хоча б на одне з них буде "так", таке SMS точно можна класифікувати як сумнівне.

Чого не варто робити

В жодному разі не виконуйте інструкції, надіслані в підозрілому SMS. Перехід за посиланням в SMS або дзвінок на зазначений номер можуть призвести до втрати коштів.

Як реагувати на сумнівні SMS

Можливі два варіанти реакції на подібні повідомлення:

Крок 1. Просто видалити таке SMS – сам факт його отримання не завдасть вам шкоди, шахрайські SMS націлені на те, щоб спонукати вас до потрібних шахраям дій. Або обрати крок 2.

Крок 2. Зберегти скрін SMS, зафіксувати дату, час та номер/ім’я, з якого було надіслане повідомлення, а далі:

Звернутися до оператора у будь-який зручний спосіб, повідомити збережені дані, а також номер свого телефону. Найзручніше це зробити через сервіс самообслуговування My Vodafone зі скаргою на отримання небажаного SMS. У разі встановлення фактів масової розсилки клієнтам небажаних повідомлень, абонент має право на припинення надання послуг, які не замовляв.

У випадку, якщо SMS має ознаки явних шахрайських дій, варто звернутися безпосередньо у правоохоронні органи.

Поділитися зі своїми знайомими інформацією про спробу шахрайства та алгоритмом дій у випадку отримання подібних SMS. Це може зберегти чиїсь гроші.

Vodafone рекомендує також подивитися відео про шахрайство на каналі TechnoFolks

Компанія проводить системну роботу, щоб зменшити ризики шахрайства, спрямовані, зазвичай, на клієнтів банків. Крім внутрішніх інструментів, які запобігають можливості заволодіти SIM-картою клієнта, компанія розробила і пропонує банкам спеціалізований продукт на основі власної дата-аналітики, який допоможе банкам захистити гаманці своїх клієнтів – антифрод-сервіс "IMSI Check".

Тиждень цифрової грамотності проходить з 22 по 28 березня, мета ініціативи – підвищити цифрову грамотність українців, протидіяти цифровому шахрайству, кіберзагрозам; поширювати інформацію про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.

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