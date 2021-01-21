Нелегальний шопінг по-українськи, або Як придбати шкарпетки у карантин (відео)

Нелегальні шкарпетки, панчохи, лампи та батарейки. Заборонна стрічка вже другий тиждень закриває непродовольчі товари в магазинах.

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Чи діють насправді обмеження на час зимового карантину, з’ясовувала журналіст новин "Сьогодні" Вікторія Дмитренко, яка вирушила на шопінг столичними супермаркетами та сільськими крамницями.

Сигнальні стрічки закривають посуд, сміттєві пакети та одяг у одному зі столичних супермаркетів – цей товар не продається, однак, можливо, заборону можна обійти?

Взявши ті самі заборонені шкарпетки, фольгу, кухонні губки, журналістка йде на касу, де їй без проблем це все пробивають

"Як виявилося – жодних перепон для покупки. Тепер перевірю цей метод в іншому маркеті. Тут квадратних метрів більше, і обмежень. Стрічкою навіть заліпили йоржик для унітазу і туалетний папір", – розповідає вона.

Консультант у залі пропонує придбати заклеєні товари через інтернет, та журналістка знову несе їх до каси, де їх так само без зайвих запитань пробивають.

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Це в Києві, а як із придбанням заборонених товарів за межами міста.

Відео: Сьогодні

Село Андріївка за 70 кілометрів від Києва карантинних обмежень дотримуються – запевняє нас продавчиня місцевої крамнички. Проте увесь заборонений крам є на полицях і без жодних позначок.

"Ну є, але ми зараз ними не торгуємо! А якщо дуже попросить людина? Да ні, не торгуєм", – дуже переконливо каже продавчиня, адже її знімають на камеру.

А от у магазині поруч, куди журналыстка заходить лише з телефоном, їй продають лампочку без зайвих слів. Коли ж зізнається, хто вона, торгівлю забороненим крамом продавці пояснюють просто.

"Тому що на все село одна крамниця, людям потрібно покупать якось", – кажуть місцеві.

У селі Дружня знімальну групу зустрічають зовсім не по-дружньому.

"Магазин не працює? – А чого він не працює? – А того, шо не хоче. – А чого ви там сховались? – Захотіла так! Уберіть камеру", – відбувається розмова в одній з крамниць.

Шоопінг журналістка продовжила неподалік, у райцентрі. Покладений у кошик засіб для чистки посуду та чергову

пару шкарпеток без проблем пробивають.

"Всі коментарі через офіс наш, зробіть офіційне звернення", – каже адміністратор на прохання прокоментувати продаж заборонених товарів.

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Отже, об’їхавши з десяток магазинів столиці та області, журналістка упевнилася: ніякий карантин не стане на заваді шопінгу. Щоправда не усі користуються цими хитрощами.

"Зараз прийшов купити шпінгалєт на двері, ніде не знайшов, тому зачекаю", – каже один зі співрозмовників.

Серед опитаних новинами "Сьогодні" покупців, також є ті, хто замовляє непродовольчі товари онлайн або чекає закінчення січневого карантину.

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