"Не можна злити Росію": секретар РНБО розповів, як Німеччина і Франція підставили Україну

Франція і Німеччина в 2008 році буквально в останній момент зіпсували плани України і Грузії щодо вступу в НАТО

Олексій Данілов пройшовся по "союзниках" України / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Франція і Німеччина винні в нападі Росії на Україну, заблокувавши інтеграцію нашої країни в НАТО в далекому 2008 році, а все тому, що намагалися утихомирити агресора.

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Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Він нагадав, що Франція була посередником в мирному врегулюванні російсько-грузинської війни, але в результаті Грузія втратила частину території, а французи отримали великий контракт з Росією на будівництво вертольотоносців. Також він згадав і про Бухарестський саміт НАТО 2008 року.

"У 2008 році Німеччина і Франція відмовилися підтримати пропозицію про надання Україні плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, а сьогодні ми маємо наслідки цього в Грузії і в Україні. Тому що, якби ми мали ПДЧ, може, у нас була б інша ситуація. Тому що план дій щодо членства в НАТО – це вже набагато більше зобов'язань", – сказав Данілов.

За його словами, Франція і Німеччина у 2008 році буквально в останній момент зіпсували плани України і Грузії щодо зближення з НАТО.

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"Я добре знайомий з цими питаннями, яким чином вони готувалися і в останні день-два все ламалося, скажімо так. Саме ці країни пояснювали, що не можна злити Росію. Ну так почекайте, а ми? Після 2010 року, після 2013 року і того, що ми сьогодні маємо, – це все наслідки небажання дратувати Росію", – підкреслив секретар РНБО.

Він додав, що на Будапештський меморандум з Україною 1994 року Захід сьогодні не звертає ніякої уваги.

Що сталося у Бухаресті в 2008 році

На саміті НАТО в Бухаресті (Румунія) у 2008 році Україні та Грузії було офіційно відмовлено в наданні Плану дій щодо членства в НАТО. На саміті альянсу це питання було перенесено на невизначене майбутнє, а пообіцяли лише більш розширене співробітництво з блоком в майбутньому.

Основною причиною відмови стала позиція 8 країн: насамперед Німеччини і Франції, до яких приєдналися Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Іспанія і Угорщина. Тодішньому президенту США Джорджу Бушу, головному лобістові вступу України і Грузії в НАТО, так і не вдалося умовити канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Ніколя Саркозі, щоб ті змінили свою думку. Але і Меркель, і Саркозі заперечували, що на їхню позицію натиснула Росія.

Саміт, таким чином, став найскандальнішим за всю історію НАТО. Вперше союзники не змогли домовиться між собою з найважливіших питань, а Західна Європа (яка і заблокувала приєднання України до ПДЧ) вперше дала зрозуміти, що більше не має наміру орієнтуватися в питаннях безпеки виключно на США, а буде вибудовувати свою самостійну політику з урахуванням інтересів Росії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк говорив, що якби Україна була вже в НАТО, Росія ніколи б не напала. Він назвав кілька причин, чому Альянс повинен прийняти Україну до своїх лав.

А нещодавно президент Володимир Зеленський "активував" рішення РНБО про інтеграцію України в НАТО. Підготовка України до набуття членства в НАТО – найважливіша державна задача, відзначається в рішенні РНБО.