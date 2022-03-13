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"Негайно припиніть знищення": льотчик РФ звернувся до пілотів окупантів

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 березня, 12:51
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Заслужений льотчик присоромив окупантів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Геннадій Ісаакович Штерн звернувся до російських військових льотчиків та закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл.

Відео опублікувало командування Повітряних сил ЗСУ.

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"У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії! Я виріс на черкаській землі, звідси пішов в авіацію. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити. Ми з вами літали в спільному небі, одними літаках, з тих самих аеродромів, ми товаришували. Я виховав двох командувачів у повітряних силах України західного напрямку генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди і льотчики, їхніми іменами можна пишатися", — сказав Штерн.

Він зазначив, що припинити обстріл потрібно якнайшвидше.

"Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські красиві міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування і обстріли української території з повітря. Чекаю на ваше рішення, яке виходить з мого звернення. Час не чекає! Упевнений у небайдужій підтримці всіх! Полковник Геннадій Штерн", — заявив льотчик.

Хто такий Геннадій Штерн

Заслужений льотчик понад тридцять років життя присвятив військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, 1982-го – Ленінградську академію авіації. До 1999 року проходив службу в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях ВПС СРСР, потім у ВПС РФ на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, заст. командира та командира ескадрильї, заст. командира полку, заст. начальника Літно-методичного відділу училища, начальника Літно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика-інспектора бойової підготовки та старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї Повітряної армії.

Штерн освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт складає 4598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни ІІ групи. Після відставки живе та працює у Черкасах.

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