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СЬОГОДНІ Новини України

Трохи тепліше, ніж в минулі дні: прогноз погоди на 25 вересня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
25 вересня, 07:17
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У Києві прогнозують похолодання
Найхолодніше буде в північних і східних регіонах України. Колаж "Сегодня".
Найхолодніше буде в північних і східних регіонах України. Колаж "Сегодня".

Погода в Україні, 25 вересня, буде трохи тепліше, ніж в минулі дні. Зокрема, на заході температура повітря прогріється до +19 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Погода в регіонах

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Найхолодніше буде в північних і східних регіонах України. Там температура повітря опуститься до +12 ... + 14 градусів. На Заході прогнозують вересневе тепло. Зокрема, обіцяють до + 20 градусів.

У Києві прогнозують похолодання. Стовпчики термометра там піднімуться лише до +13 ... + 15 градусів.

На території Криму прогнозують до +17 градусів. Там прогнозують сонце.

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В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня, в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилося. З другої тижні вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень .
  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф в майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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