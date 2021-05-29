Замість гостя – гола красуня! Несподіваний epic fail в ефірі українського каналу

Такий сюрприз піднесли журналісти російського телеканалу "Дождь" під час обговорення зустрічі Путіна і Лукашенка

Пряме включення з заступником головного редактора російського телеканалу "Дождь" Дмитром Єловським в ефірі новин "Сьогодні" на каналі "Україна" закінчилося курйозом.

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Під час включення трапилися технічні проблеми – Єловський не чув студію, а його операторка, яка повинна була залишитися за кадром, вирішила перевірити техніку, не усвідомлюючи, що вони вже знаходяться в прямому ефірі. І ось, коли камера повернулася до жінки – виявилося, що закадрова помічниця журналіста абсолютно оголена. На щастя, титри не дали перетворити ефір в повне 18+. Курйозний момент помітили "Детектор медіа".

"Так, курйозний момент завадив дізнатися ситуацію в Москві. Збентежені ведучі були змушені перервати трансляцію", – йдеться на сайті медіа.

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Зазначимо, що пізніше зв'язок зі студією було відновлено і Єловський розповів останні подробиці зустрічі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в Сочі. Дивимося: