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Негода починає покидати Україну: де 20 травня буде сухо (прогноз)

20 травня, 07:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після кількох дощових грозових днів у деяких областях нарешті буде сухо, однак потепління поки чекати не варто

Українці гуляють парком в Одесі

Українці гуляють парком в Одесі / Фото: Сьогодні

У четвер, 20 травня, дощі почнуть потроху йти з України, проте на вулиці все ще буде прохолодно.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні дощу не буде у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму. Гроза можлива тільки в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

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Температура повітря вдень очікується близько 14-17 градусів на заході, у центрі і на півночі – 16-19 градусів, а на сході і півдні – 19-22 градуси.

Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

Також ми писали, як зміниться погода до кінця тижня.

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