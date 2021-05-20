Негода починає покидати Україну: де 20 травня буде сухо (прогноз)

Українці гуляють парком в Одесі / Фото: Сьогодні
У четвер, 20 травня, дощі почнуть потроху йти з України, проте на вулиці все ще буде прохолодно.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні дощу не буде у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму. Гроза можлива тільки в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях.
Температура повітря вдень очікується близько 14-17 градусів на заході, у центрі і на півночі – 16-19 градусів, а на сході і півдні – 19-22 градуси.
Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.
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