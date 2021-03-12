Негода накриває Україну. Що відбувається у різних містах (фото і відео)

В Україні в багатьох областях вирує негода. На вулицях йде сніг і потужний вітер, на дорогах утворилася "каша".
"Сьогодні" зібрали фото і відео того, що відбувається у різних містах країни.
Рівне
У місті йде мокрий та інтенсивний сніг просто зранку. У деяких місцях насипало до 10 см. І снігопад не вщухає.
Дорожники забезпечили рух міжнародними трасами області. У Рівному на дороги вивели два десятки одиниць техніки. Кажуть, вдалося уникнути колапсу, як під час попереднього снігопаду.
Хмельницький
А в Хмельницький повернулася справжня зима. З 7 ранку йде рясний сніг і не вщухає. У першій половині дня трималася мінусова температура, а з обіду – плюсова. На дорогах вже утворилася "каша".
Працівники магазинів мусять кілька разів прибирати сніг на сходинках біля входу. Спецтехніха працює, але не встигає повністю усунути наслідки снігопаду. Синоптики прогнозують, що й завтра буде плюсова температура до +4 градусів.
Одеса
В Одесі з обіду йде мокрий сніг, вітер тільки посилюється, а містян просять без потреби не виходити на вулицю.
За повідомленнями очевидців, на вулиці Пастера, 19 дерево впало на припаркований автомобіль.
Маріуполь
У Маріуполі знову почало замерзати море через різке похолодання.
Відзначимо, у столиці 12 березня розпочався рясний снігопад. Киян, які не мають гострої необхідності їхати в місто, закликають залишитися вдома.
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