Негода накриває Україну. Що відбувається у різних містах (фото і відео)

Синоптики попереджають, що погода може погіршитися

В Україні в багатьох областях вирує негода. На вулицях йде сніг і потужний вітер, на дорогах утворилася "каша".

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"Сьогодні" зібрали фото і відео того, що відбувається у різних містах країни.

Рівне

У місті йде мокрий та інтенсивний сніг просто зранку. У деяких місцях насипало до 10 см. І снігопад не вщухає.

Дорожники забезпечили рух міжнародними трасами області. У Рівному на дороги вивели два десятки одиниць техніки. Кажуть, вдалося уникнути колапсу, як під час попереднього снігопаду.

Хмельницький

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А в Хмельницький повернулася справжня зима. З 7 ранку йде рясний сніг і не вщухає. У першій половині дня трималася мінусова температура, а з обіду – плюсова. На дорогах вже утворилася "каша".

Працівники магазинів мусять кілька разів прибирати сніг на сходинках біля входу. Спецтехніха працює, але не встигає повністю усунути наслідки снігопаду. Синоптики прогнозують, що й завтра буде плюсова температура до +4 градусів.

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Одеса

В Одесі з обіду йде мокрий сніг, вітер тільки посилюється, а містян просять без потреби не виходити на вулицю.

За повідомленнями очевидців, на вулиці Пастера, 19 дерево впало на припаркований автомобіль.

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Маріуполь

У Маріуполі знову почало замерзати море через різке похолодання.

Відео: Сьогодні

Відзначимо, у столиці 12 березня розпочався рясний снігопад. Киян, які не мають гострої необхідності їхати в місто, закликають залишитися вдома.

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