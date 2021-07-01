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Негода наробила біди в Україні: без світла залишилися 300 населених пунктів

1 липня 2021 7:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Через сильний вітер, бурі і грози в населених пунктах спрацьовувала автоматична система захисту

В Україні через негоду знеструмлено 302 населених пункти. Найбільше постраждала Львівська область, де 30 червня пройшла друга за тиждень потужна буря.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що сильний вітер, дощ і гроза накоїли лиха в шести областях. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Зокрема:

  • Львівська область – 191 населений пункт без світла;
  • Тернопільська – 79;
  • Чернівецька – 23;
  • Київська – 6;
  • Кіровоградська – 2;
  • Дніпропетровська – 1.

Зараз на місці працюють бригади обленерго.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в селі Ізюмівка пронісся смерч. Негода пошкодила 12 будинків місцевих жителів.

Крім того, раніше Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.

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