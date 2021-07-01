Негода наробила біди в Україні: без світла залишилися 300 населених пунктів

В Україні через негоду знеструмлено 302 населених пункти. Найбільше постраждала Львівська область, де 30 червня пройшла друга за тиждень потужна буря.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що сильний вітер, дощ і гроза накоїли лиха в шести областях. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Зокрема:
- Львівська область – 191 населений пункт без світла;
- Тернопільська – 79;
- Чернівецька – 23;
- Київська – 6;
- Кіровоградська – 2;
- Дніпропетровська – 1.
Зараз на місці працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в селі Ізюмівка пронісся смерч. Негода пошкодила 12 будинків місцевих жителів.
Крім того, раніше Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.