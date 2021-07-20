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Негода наробила біди в Україні – без світла залишилися 75 населених пунктів

20 липня 2021 8:34

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У селищах спрацьовували системи автоматичного захисту, які відключали електрику

В Україні через негоду вранці 20 липня без світла залишилися 75 населених пунктів у чотирьох областях. Зараз на місці працюють бригади обленерго.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Зазначається, що через погану погоду там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, які і відключили електрику.

Які області постраждали:

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Злива у Києві/колаж "Сьогодні"
  • Київська – 38 населених пунктів без світла;
  • Сумська – 27;
  • Чернігівська – 6;
  • Житомирська – 4.
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у понеділок, 19 липня, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.

Також "Сьогодні" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза в різних районах міста .

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