Негода наробила біди в Україні – без світла залишилися 75 населених пунктів

В Україні через негоду вранці 20 липня без світла залишилися 75 населених пунктів у чотирьох областях. Зараз на місці працюють бригади обленерго.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Зазначається, що через погану погоду там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, які і відключили електрику.
Які області постраждали:
- Київська – 38 населених пунктів без світла;
- Сумська – 27;
- Чернігівська – 6;
- Житомирська – 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, у понеділок, 19 липня, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.
Також "Сьогодні" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза в різних районах міста .